KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? KPSS sınav belgesi için geri sayım

Lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları için kısa bir zaman kaldı. Alan Bilgisi Testi, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) tarihi de araştırılıyor. Sınavlara kısa bir süre kala, sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağı da merak konusu oldu. İşte, KPSS sınav giriş yerleri hakkında son gelişmeler...