KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? KPSS sınav belgesi için geri sayım
Kamu Personel Seçme Sınavı'nın 2023 lisans düzeyi başvuruları geride kaldı ve sınav tarihi beklenmeye başlandı. Sınavlara kısa bir süre kala şimdi de tam sınav tarihi sorgulanıyor. Öte yandan sınav giriş belgeleri de merak konusu oldu. Peki, KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
Lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları için kısa bir zaman kaldı. Alan Bilgisi Testi, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) tarihi de araştırılıyor. Sınavlara kısa bir süre kala, sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağı da merak konusu oldu. İşte, KPSS sınav giriş yerleri hakkında son gelişmeler...