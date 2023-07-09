KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? KPSS sınavı giriş belgeleri bekleniyor

KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2023 sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Söz konusu belgelerin sınavdan 10 gün önceye kadar adayların erişimine açılması bekleniyor.



Buna göre; KPSS sınav giriş yerlerinin önümüzdeki hafta içinde açıklanması bekleniyor.