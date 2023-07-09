KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? KPSS sınavı giriş belgeleri bekleniyor

2023 KPSS Lisans sınavı öncesinde en çok araştırılan konulardan biri de sınav giriş belgesi oldu. KPSS için artık son hazırlıklarını yapan adaylar, bir yandan da sınav yerleri bilgisini içeren sınav giriş belgesini kontrol ediyor. Peki, KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? KPSS sınavı giriş belgeleri bekleniyor - 1


Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlar, Alan Bilgisi Testi, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarından oluşan KPSS lisans sınavı için artık son günler. Tüm gözler sınav giriş belgelerinde. İşte,? KPSS sınavı giriş belgelerinde son durum...

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KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? KPSS sınavı giriş belgeleri bekleniyor - 2

KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2023 sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Söz konusu belgelerin sınavdan 10 gün önceye kadar adayların erişimine açılması bekleniyor.

Buna göre; KPSS sınav giriş yerlerinin önümüzdeki hafta içinde açıklanması bekleniyor.

KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? KPSS sınavı giriş belgeleri bekleniyor - 3

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

2023 KPSS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açılacak.

KPSS sınavlarına katılım sağlayacak adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sınav giriş yerlerine erişim sağlayabilecek.

KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? KPSS sınavı giriş belgeleri bekleniyor - 4

2023 KPSS NE ZAMAN?


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023 sınav ve sonuç açıklama takvimini yayımladı.

Yayımlanan takvimin ardından, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumları için tarihler açıklandı.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da yapılacak.

Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.

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