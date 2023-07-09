KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? KPSS sınavı giriş belgeleri bekleniyor
2023 KPSS Lisans sınavı öncesinde en çok araştırılan konulardan biri de sınav giriş belgesi oldu. KPSS için artık son hazırlıklarını yapan adaylar, bir yandan da sınav yerleri bilgisini içeren sınav giriş belgesini kontrol ediyor. Peki, KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlar, Alan Bilgisi Testi, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarından oluşan KPSS lisans sınavı için artık son günler. Tüm gözler sınav giriş belgelerinde. İşte,? KPSS sınavı giriş belgelerinde son durum...