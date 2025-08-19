KPSS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı 2025: KPSS sınav giriş belgesi için gözler ÖSYM'de
2025 KPSS heyecanı yaklaşırken, adayların en çok merak ettiği konuların başında sınav giriş yerleri geliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak olan KPSS sınav giriş belgeleri, adayların hangi okulda, hangi salonda ve hangi sırada sınava gireceğini gösterecek. İşte 2025 KPSS sınav giriş yerleri için beklenen tarih.
2025 KPSS sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih, sınava çok az bir zaman kala milyonlarca memur adayının gündeminde yer alıyor. Kamu kurumlarında ve devlet dairelerinde memur olarak görev alabilmek için KPSS sınavına katılım sağlayacak olan adaylar, ÖSYM'nin sınav giriş yerlerini açıklamasını bekliyor.