KPSS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı 2025: KPSS sınav giriş belgesi için gözler ÖSYM'de

2025 KPSS heyecanı yaklaşırken, adayların en çok merak ettiği konuların başında sınav giriş yerleri geliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak olan KPSS sınav giriş belgeleri, adayların hangi okulda, hangi salonda ve hangi sırada sınava gireceğini gösterecek. İşte 2025 KPSS sınav giriş yerleri için beklenen tarih.

2025 KPSS sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih, sınava çok az bir zaman kala milyonlarca memur adayının gündeminde yer alıyor. Kamu kurumlarında ve devlet dairelerinde memur olarak görev alabilmek için KPSS sınavına katılım sağlayacak olan adaylar, ÖSYM'nin sınav giriş yerlerini açıklamasını bekliyor.

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM’nin sınav uygulamalarına bakıldığında, KPSS sınav giriş belgeleri genellikle sınavdan yaklaşık 7 ila 10 gün önce erişime açılıyor. Bu yılki sınav takvimi dikkate alındığında, 2025 KPSS oturumları için giriş belgelerinin ağustos ayının son günlerinde ya da en geç eylül ayının ilk haftasında adayların kullanımına sunulması öngörülüyor.

2025 KPSS LİSANS VE ALAN BİLGİSİ SINAVI TARİHİ

ÖSYM tarafından paylaşılan resmi sınav takvimine göre KPSS Lisans başvuruları 10 Temmuz itibarıyla sona erdi. Sınava katılacak adaylar için ise tarih netleşti. 2025 KPSS Lisans Genel Yetenek – Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 7 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Lisans oturumunun ardından KPSS Alan Bilgisi sınavları düzenlenecek. Adayların mezuniyet alanlarına göre belirlenen oturumlar iki güne yayılarak yapılacak. Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler gibi bölümlerden mezun olan adaylar kendi branşlarına göre sınavlara katılacak. Buna göre, Alan Bilgisi 1. gün oturumu 13 Eylül 2025, ikinci gün oturumu ise 14 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak.

