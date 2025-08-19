KPSS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı 2025: KPSS sınav giriş belgesi için gözler ÖSYM'de

Lisans oturumunun ardından KPSS Alan Bilgisi sınavları düzenlenecek. Adayların mezuniyet alanlarına göre belirlenen oturumlar iki güne yayılarak yapılacak. Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler gibi bölümlerden mezun olan adaylar kendi branşlarına göre sınavlara katılacak. Buna göre, Alan Bilgisi 1. gün oturumu 13 Eylül 2025, ikinci gün oturumu ise 14 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak.