KPSS sınav sonuçları 2024: KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 KPSS lisans sınavı sonuçları için kısa bir zaman kala, sınava katılım sağlayan on binlerce kişi gözlerini ÖSYM'nin sonuç ekranına çevirdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 KPSS takvimiyle birlikte, KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, 2024 KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?