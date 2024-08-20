KPSS sınav sonuçları 2024: KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının açıklanacağı tarih, memur olabilme hayaliyle lisans sınavlarına katılım sağlayan adayların gündeminde yer alıyor. 14 Temmuz'da yapılan Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı ve 20-21 Temmuz'da yapılan KPSS lisans sınavlarının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2024 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024 KPSS lisans sınavı sonuçları için kısa bir zaman kala, sınava katılım sağlayan on binlerce kişi gözlerini ÖSYM'nin sonuç ekranına çevirdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 KPSS takvimiyle birlikte, KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, 2024 KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?