KPSS sınav sonuçları 2024: KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının açıklanacağı tarih, memur olabilme hayaliyle lisans sınavlarına katılım sağlayan adayların gündeminde yer alıyor. 14 Temmuz'da yapılan Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı ve 20-21 Temmuz'da yapılan KPSS lisans sınavlarının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2024 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sınav sonuçları 2024: KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

2024 KPSS lisans sınavı sonuçları için kısa bir zaman kala, sınava katılım sağlayan on binlerce kişi gözlerini ÖSYM'nin sonuç ekranına çevirdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 KPSS takvimiyle birlikte, KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, 2024 KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

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KPSS sınav sonuçları 2024: KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

2024 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 KPSS takvimi sonrasında lisans sınavı sonuçları için tarih belli oldu.

Buna göre; KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı ve KPSS lisans oturumu sınav sonuçları 23 Ağustos 2024 Cuma günü açıklanacak.

KPSS sınav sonuçları 2024: KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

KPSS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Adaylar KPSS lisans sonuçlarına, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

KPSS sınav sonuçları 2024: KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

2024 KPSS TAKVİMİ

KPSS Ön Lisans 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim 15 eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

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