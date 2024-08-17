KPSS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sınavı sonuç tarihi

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri 14 Temmuz, Alan Bilgisi 20-21 Temmuz'da, ÖABT ise 4 Ağustos tarihlerinde uygulandı. Sınava katılım sağlayan memur adaylarının gündeminde sonuç tarihi var.