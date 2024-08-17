KPSS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sınavı sonuç tarihi
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavlarının tamamlanması ardından gözler sonuçlara çevrildi. ÖSYM takvimine göre, KPSS lisans sınavı sonuçları ağustos ayında ilan edilecek. Peki, KPSS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sınavı sonuç tarihi
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri 14 Temmuz, Alan Bilgisi 20-21 Temmuz'da, ÖABT ise 4 Ağustos tarihlerinde uygulandı. Sınava katılım sağlayan memur adaylarının gündeminde sonuç tarihi var.