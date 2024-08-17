KPSS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sınavı sonuç tarihi

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavlarının tamamlanması ardından gözler sonuçlara çevrildi. ÖSYM takvimine göre, KPSS lisans sınavı sonuçları ağustos ayında ilan edilecek. Peki, KPSS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sınavı sonuç tarihi

KPSS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sınavı sonuç tarihi - 1

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri 14 Temmuz, Alan Bilgisi 20-21 Temmuz'da, ÖABT ise 4 Ağustos tarihlerinde uygulandı. Sınava katılım sağlayan memur adaylarının gündeminde sonuç tarihi var.

EĞİTİM HABERLERİ

KPSS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sınavı sonuç tarihi - 2

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan tarihe göre KPSS lisans oturumu sınav sonuçları 23 Ağustos 2024 Cuma günü ilan edilecek.

KPSS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sınavı sonuç tarihi - 3

KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar KPSS lisans sonuçlarına, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

KPSS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sınavı sonuç tarihi - 4

KPSS TAKVİMİ

KPSS Ön Lisans 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim 15 eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

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