KPSS sınav sonuçlarında son durum: KPSS Ön lisans sonuçları ne zaman açıklanır?

Üniversitelerin iki yıllık bölümlerinden mezun olup kamuda çalışma hayali kuran memur adaylarına yönelik düzenlenen KPSS oturumu geride kaldı. İki yıl ara ile düzenlenen sınava 1 milyon 205 bin 899 aday başvurdu. 2 bin 535 engelli adayın katıldığı sınavda, 164 bin 53 görevli yer aldı.