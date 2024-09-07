KPSS sınav sonuçlarında son durum: KPSS Ön lisans sonuçları ne zaman açıklanır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) ön lisans oturumu tamamlandı. Sınavda adaylara, 120 sorudan oluşan genel yetenek-genel kültür testleri için 130 dakika cevaplama süresi verildi. Sınavın geride kalması ile şimdi de sonuçlar gündemde. Peki, KPSS Ön lisans sonuçları ne zaman açıklanır?

KPSS sınav sonuçlarında son durum: KPSS Ön lisans sonuçları ne zaman açıklanır? - 1

Üniversitelerin iki yıllık bölümlerinden mezun olup kamuda çalışma hayali kuran memur adaylarına yönelik düzenlenen KPSS oturumu geride kaldı. İki yıl ara ile düzenlenen sınava 1 milyon 205 bin 899 aday başvurdu. 2 bin 535 engelli adayın katıldığı sınavda, 164 bin 53 görevli yer aldı.

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KPSS sınav sonuçlarında son durum: KPSS Ön lisans sonuçları ne zaman açıklanır? - 2

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, KPSS Ön Lisans oturumunun sonuç tarihini ilan etti.

Sınav sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak.

KPSS sınav sonuçlarında son durum: KPSS Ön lisans sonuçları ne zaman açıklanır? - 3

CEVAP ANAHTARLARI ERİŞİME AÇILDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bugün düzenlenen 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) ön lisans oturumu temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı, adayların erişimine açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün düzenlenen 2024-KPSS ön lisans oturumunun temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

Sınava başvuran adaylar ise temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 11 Eylül saat 23.59'a kadar erişebilecek.

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