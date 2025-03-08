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KPSS sınav takvimi 2025: KPSS Lisans başvuruları ve sınavları ne zaman? KPSS ön lisans ve ortaöğretim bu yıl var mı?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2025 takvimi ÖSYM tarafından yayımlandı. Lisans KPSS uygulaması her sene gerçekleşirken ön lisans ve ortaöğretim sınavları ise iki yılda bir yapılıyor. 2025 KPSS sınavları ne zaman?

KPSS sınav takvimi 2025: KPSS Lisans başvuruları ve sınavları ne zaman? KPSS ön lisans ve ortaöğretim bu yıl var mı? - 1

ÖSYM sınav takvimine göre KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim uygulama tarihleri adaylar tarafından sorgulanıyor. İki yılda bir yapılan ön lisans ve ortaöğretm KPSS sınavları 2024 yılında hayata geçirildi. Bir sonraki sınavın 2026 yılında yapılması planlanıyor. İşte, KPSS sınav tarihleri...

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KPSS sınav takvimi 2025: KPSS Lisans başvuruları ve sınavları ne zaman? KPSS ön lisans ve ortaöğretim bu yıl var mı? - 2

KPSS SINAV TAKVİMİ 2025

2025 KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) başvuruları 26 Haziran - 10 Temmuz tarihleri arasında alınacak, sınav 7 Eylül'de düzenlenecek. Sonuçlar 10 Ekim'de duyurulacak.

KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün başvuruları 26 Haziran - 10 Temmuz günlerinde alınacak, sınav 13 Eylül'de gerçekleşecek ve sonuçlar da 10 Ekim'de açıklanacak.

KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün başvuruları 26 Haziran - 10 Temmuz'da alınacak. Sınav uygulaması 14 Eylül'de olacak ve sonuçlar da 10 Ekim 2025'de ilan edilecek.

KPSS sınav takvimi 2025: KPSS Lisans başvuruları ve sınavları ne zaman? KPSS ön lisans ve ortaöğretim bu yıl var mı? - 3

KPSS ön lisans ve ortaöğretim sınavları geçtiğimiz sene uygulandığı için bir sonraki sınav 2026'da olacak.

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