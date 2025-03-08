KPSS sınav takvimi 2025: KPSS Lisans başvuruları ve sınavları ne zaman? KPSS ön lisans ve ortaöğretim bu yıl var mı?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2025 takvimi ÖSYM tarafından yayımlandı. Lisans KPSS uygulaması her sene gerçekleşirken ön lisans ve ortaöğretim sınavları ise iki yılda bir yapılıyor. 2025 KPSS sınavları ne zaman?
ÖSYM sınav takvimine göre KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim uygulama tarihleri adaylar tarafından sorgulanıyor. İki yılda bir yapılan ön lisans ve ortaöğretm KPSS sınavları 2024 yılında hayata geçirildi. Bir sonraki sınavın 2026 yılında yapılması planlanıyor. İşte, KPSS sınav tarihleri...