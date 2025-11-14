KPSS sınav tarihleri 2026: KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim (lise) sınavları ve başvuruları ne zaman?
14.11.2025 10:30
NTV - Haber Merkezi
Kamu kurumlarındaki iş fırsatını değerlendirmek isteyen adaylar, KPSS oturumlarına hazırlıklarını sürdürüyor. KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim (lise) sınav ve başvuru takvimi belli oldu. ÖSYM 2026 sınav takvimi yayımlandı.
KPSS lisans sınavı her yıl düzenlenirken KPSS ortaöğretim (lise) ve ön lisans oturumları 2 yılda bir gerçekleştiriliyor. Önümüzdeki yıl Kamu Personeli Seçme Sınavı tüm oturumlarda düzenlenecek.
2026 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
4 yıllık üniversite mezunu adayların kaldığı KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür uygulaması 6 Eylül’de KPSS Alan Bilgisi sınavı 12-13 Eylül’de, KPSS ortaöğretim sınavı ise 25 Ekim’de yapılacak.
KPSS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU
KPSS lisans sınavı başvuru işlemleri 1-13 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. KPSS ön lisans sınavı başvuruları ise 29 Temmuz’da başlayacak ve 10 Ağustos’ta tamamlanacak. KPSS ortaöğretim başvuruları ise 27 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
2026 ÖSYM SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI
Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 20-21 Haziran'da,
Dikey Geçiş Sınavı(DGS) 19 Temmuz'da,
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı(MSÜ) 1 Mart'ta gerçekleştirilecek.
KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür uygulaması 6 Eylül'de,
KPSS Alan Bilgisi uygulamaları 12-13 Eylül'de,
KPSS Ortaöğretim ise 25 Ekim'de,
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı(MEB-AGS) 12 Temmuz'da uygulanacak.