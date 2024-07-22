KPSS sınav ücreti ödeme tarihi: KPSS görevli ücretleri ne zaman yatacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS), Alan Bilgisi oturumlarının da sona ermesiyle iki hafta geride kaldı. KPSS lisans oturumlarında görev alan kamu personelleri de görev ücretlerinin ödeme tarihine odaklandı. Peki, KPSS görevli ücretleri ne zaman yatacak?

KPSS sınav ücreti ödeme tarihi: KPSS görevli ücretleri ne zaman yatacak? - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Alan Bilgisi sınavlarının üçüncü oturumu sona erdi. KPSS Lisans süreci 4 Ağustos'ta yapılacak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ile devam edecek.

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KPSS sınav ücreti ödeme tarihi: KPSS görevli ücretleri ne zaman yatacak? - 2

2024 ÖSYM GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

2024 sınav görevi ücretleri yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanmaktadır. Vergi diliminize göre ödenecek tutar değişiklik gösterebilir.

Salon Başkanı: 1.057 TL

Gözetmen: 1.025 TL

Yedek Gözetmen: 769 TL

Bina Sınav Sorumlusu: 1.922 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1.281 TL

Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): 1.217 TL

Bina Yöneticisi Yardımcısı (Müdür Yrd): 1.089 TL

Yardımcı Engelli Gözetmen: 1.281 TL

E-Sınav Uygulama Sorumlusu: 961 TL

E-Sınav Salon Başkanı: 833 TL

E-Sınav Gözetmen: 769 TL

KPSS sınav ücreti ödeme tarihi: KPSS görevli ücretleri ne zaman yatacak? - 3

KPSS GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

KPSS görevli personel ücretlerinin ne zaman yatırılacağına dair resmi bir açıklamada gelmedi.

2024 KPSS görevli ücretlerinin birkaç hafta içinde ödenmesi bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimide yer vereceğiz.

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