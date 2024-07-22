KPSS sınav ücreti ödeme tarihi: KPSS görevli ücretleri ne zaman yatacak?

KPSS GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

KPSS görevli personel ücretlerinin ne zaman yatırılacağına dair resmi bir açıklamada gelmedi.



2024 KPSS görevli ücretlerinin birkaç hafta içinde ödenmesi bekleniyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimide yer vereceğiz.