KPSS sınav ücreti ödeme tarihi: KPSS görevli ücretleri ne zaman yatacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS), Alan Bilgisi oturumlarının da sona ermesiyle iki hafta geride kaldı. KPSS lisans oturumlarında görev alan kamu personelleri de görev ücretlerinin ödeme tarihine odaklandı. Peki, KPSS görevli ücretleri ne zaman yatacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Alan Bilgisi sınavlarının üçüncü oturumu sona erdi. KPSS Lisans süreci 4 Ağustos'ta yapılacak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ile devam edecek.