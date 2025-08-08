KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 KPSS sınav giriş belgeleri için gözler ÖSYM'de

2025 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için geri sayım devam ederken, sınava katılacak adayların gündeminde sınav giriş belgeleri yer alıyor. KPSS sınav merkezi bilgilerini ve oturum saatlerini içeren giriş belgeleri, her yıl olduğu gibi ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılacak. Peki, KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 KPSS sınav giriş belgeleri için gözler ÖSYM'de - 1

2025 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için son hazırlıklarınu yapan adaylar bir yandan da sınav giriş belgelerinin ilan edilmesini bekliyor. KPSS sınav giriş belgesi adayların sınav tarihinde yanında bulundurması gereken belgelerden biri.

KPSS 2O25 OTURUMLARI HAKKINDA

KPSS başvuruları 26 Haziran - 10 Temmuz günlerinde alınmıştı.

Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavı ise 7 Eylül'de saat 10.15'te, Alan Bilgisi 1. oturum 13 Eylül saat 10.15'te, 2. oturum 13 Eylül saat 14.45'te, 3. oturum ise 14 Eylül saat 10.15'te gerçekleşecek.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANIYOR?

ÖSYM’nin yayımladığı takvime göre, sınav giriş belgelerinin sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce duyurulması bekleniyor. Bu doğrultuda, Temmuz ve Ağustos aylarında yapılacak KPSS oturumları için sınav yerlerinin ilgili tarihlerden bir hafta ila on gün öncesinde açıklanacağı öngörülüyor.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınav yerlerini gösteren giriş belgelerini ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle görüntüleyebilecek ve çıktısını alabilecek. Adayların mağduriyet yaşamamaları adına açıklamaları düzenli olarak kontrol etmeleri öneriliyor.

Giriş belgeleri olmadan sınav salonlarına kesinlikle giriş yapılamayacağı için adayların belgelerini zamanında temin etmeleri büyük önem taşıyor.

