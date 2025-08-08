KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 KPSS sınav giriş belgeleri için gözler ÖSYM'de
2025 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için geri sayım devam ederken, sınava katılacak adayların gündeminde sınav giriş belgeleri yer alıyor. KPSS sınav merkezi bilgilerini ve oturum saatlerini içeren giriş belgeleri, her yıl olduğu gibi ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılacak. Peki, KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
2025 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için son hazırlıklarınu yapan adaylar bir yandan da sınav giriş belgelerinin ilan edilmesini bekliyor. KPSS sınav giriş belgesi adayların sınav tarihinde yanında bulundurması gereken belgelerden biri.