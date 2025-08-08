KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 KPSS sınav giriş belgeleri için gözler ÖSYM'de

KPSS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANIYOR?

ÖSYM’nin yayımladığı takvime göre, sınav giriş belgelerinin sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce duyurulması bekleniyor. Bu doğrultuda, Temmuz ve Ağustos aylarında yapılacak KPSS oturumları için sınav yerlerinin ilgili tarihlerden bir hafta ila on gün öncesinde açıklanacağı öngörülüyor.