KPSS sınav yorumları: KPSS Lisans sınavı zor muydu, kolay mıydı? KPSS Genel Yetenek, Genel Kültür sınavı nasıl geçti?
KPSS sınav yorumları söz konusu sınavın ardından sosyal medya hesaplarında yer aldı. Kamu Personeli Seçme Sınavı 2024, bugün düzenlenen oturumla başladı. İlk oturuma 1 milyon 470 bin 487 adayın başvurduğu KPSS lisans sınavının ardından adayların da araştırmaları başladı. Yüz binlerce memur adayının katılım gösterdiği KPSS Lisans 2024 sınav yorumları, söz konusu sınavla beraber sorgulanıyor. Peki, KPSS Lisans sınavı zor muydu, kolay mıydı?
Kamuda memur olarak görev almak isteyen adayların katılım sağladığı KPSS Lisans sınavı maratonu bugün düzenlenen oturumlarla başladı. İlk olarak Genel Kültür ve Genel Yetenek Testi'nde ter döken adaylar, öğleden sonra ise 14.45’te başlayacak Eğitim Bilimleri oturumuna katılım sağlayacak. Peki KPSS Lisans sınavı soruları nasıldı? KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür testleri zor muydu, kolay mıydı?