KPSS sınav yorumları: KPSS Lisans sınavı zor muydu, kolay mıydı? KPSS Genel Yetenek, Genel Kültür sınavı nasıl geçti?

KPSS sınav yorumları söz konusu sınavın ardından sosyal medya hesaplarında yer aldı. Kamu Personeli Seçme Sınavı 2024, bugün düzenlenen oturumla başladı. İlk oturuma 1 milyon 470 bin 487 adayın başvurduğu KPSS lisans sınavının ardından adayların da araştırmaları başladı. Yüz binlerce memur adayının katılım gösterdiği KPSS Lisans 2024 sınav yorumları, söz konusu sınavla beraber sorgulanıyor. Peki, KPSS Lisans sınavı zor muydu, kolay mıydı?

KPSS sınav yorumları: KPSS Lisans sınavı zor muydu, kolay mıydı? KPSS Genel Yetenek, Genel Kültür sınavı nasıl geçti? - 1

Kamuda memur olarak görev almak isteyen adayların katılım sağladığı KPSS Lisans sınavı maratonu bugün düzenlenen oturumlarla başladı. İlk olarak Genel Kültür ve Genel Yetenek Testi'nde ter döken adaylar, öğleden sonra ise 14.45’te başlayacak Eğitim Bilimleri oturumuna katılım sağlayacak. Peki KPSS Lisans sınavı soruları nasıldı? KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür testleri zor muydu, kolay mıydı?

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KPSS sınav yorumları: KPSS Lisans sınavı zor muydu, kolay mıydı? KPSS Genel Yetenek, Genel Kültür sınavı nasıl geçti? - 2

KPSS LİSANS SINAV YORUMLARI


KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavı saat 10.15’te başladı. Sınav süresi 130 dakika olurken adaylar sınavdan 12.25’te çıkış yapmaya başladı.

KPSS Genel Kültür - Genel Yetenek sınavlarında Türkçe, Matematik, Güncel Bilgiler, Tarih, Geometri, Coğrafya ve diğer alanlardan yöneltilen sorularla ilgili yorumlar X (Twitter) başta olmak üzere sosyal medyada gündem oldu.

KPSS sınav yorumları: KPSS Lisans sınavı zor muydu, kolay mıydı? KPSS Genel Yetenek, Genel Kültür sınavı nasıl geçti? - 3

#KPSS2024 etiketiyle paylaşılan sınav yorumlarından bazıları şu şekilde;

Bence Türkçe'nin en kolay olduu sene

Türkçe, tarih bayağı kolaydı.

Hayatımın en kolay sınavıydı

"KPSS Türkçe sorularında üstüne çok düşününce bütün seçenekler oluyor gibi."

"KPSS tek doğru sorum İnci Küpeli Kız."

"Çalışanın yapacağı bir sınavdı, iyi çalışan güzel puan alır."

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