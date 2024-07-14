KPSS sınav yorumları: KPSS Lisans sınavı zor muydu, kolay mıydı? KPSS Genel Yetenek, Genel Kültür sınavı nasıl geçti?

KPSS LİSANS SINAV YORUMLARI



KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavı saat 10.15’te başladı. Sınav süresi 130 dakika olurken adaylar sınavdan 12.25’te çıkış yapmaya başladı.



KPSS Genel Kültür - Genel Yetenek sınavlarında Türkçe, Matematik, Güncel Bilgiler, Tarih, Geometri, Coğrafya ve diğer alanlardan yöneltilen sorularla ilgili yorumlar X (Twitter) başta olmak üzere sosyal medyada gündem oldu.