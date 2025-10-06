KPSS sonuç takvimi 2025: ÖSYM KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2025 lisans sonuçları için geri sayım başladı. Kamuda üniversite mezunları için ayrılan boş kontenjanlara girmek ve memur olmak isteyen adaylar, bu yıl yapılan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı ve KPSS Alan Bilgisi sınavına katılım sağladı. 7, 13 ve 14 Eylül'de ÖSYM tarafından tamamlanan sınavların ardından ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2025 KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 KPSS lisans sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, memur olabilmek hayaliyle KPSS sınavlarına giren adayların gündeminde yer alıyor. Her yıl düzenlenen KPSS oturumları bu yıl da yapıldı ve üniversite mezunu adaylar sınavlara katılım sağladı. Sınavların tamamlanmasıyla ise gözler ÖSYM tarafından duyurulacak sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, 2025 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?