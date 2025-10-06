KPSS sonuç takvimi 2025: ÖSYM KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2025 lisans sonuçları için geri sayım başladı. Kamuda üniversite mezunları için ayrılan boş kontenjanlara girmek ve memur olmak isteyen adaylar, bu yıl yapılan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı ve KPSS Alan Bilgisi sınavına katılım sağladı. 7, 13 ve 14 Eylül'de ÖSYM tarafından tamamlanan sınavların ardından ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2025 KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sonuç takvimi 2025: ÖSYM KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 KPSS lisans sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, memur olabilmek hayaliyle KPSS sınavlarına giren adayların gündeminde yer alıyor. Her yıl düzenlenen KPSS oturumları bu yıl da yapıldı ve üniversite mezunu adaylar sınavlara katılım sağladı. Sınavların tamamlanmasıyla ise gözler ÖSYM tarafından duyurulacak sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, 2025 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sonuç takvimi 2025: ÖSYM KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan KPSS sınavlarının ardından sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; 7 Eylül'de yapılan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı sonuçları ve 13-14 Eylül'de tamamlanan KPSS Alan Bilgisi sınavı sonuçları 10 Ekim'de açıklanacak.

KPSS sonuç takvimi 2025: ÖSYM KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS P1-P2 VE P3 PUAN TÜRÜ NEDİR?

KPSS P1; Genel Yetenek - Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanır. KPSS P1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi yüzde 70, Genel Kültür testi ise yüzde 30 etkilidir.

KPSS P2 puan türü hesaplanmasında yüzde 60 Genel Yetenek, yüzde 40 Genel Kültür testi etkili olmaktadır.

P2 puan türü KPSS'den sonra hesaplanır. Yani önlisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz.

KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.

KPSS P3 puanının hesaplanmasında;

Genel Yetenek yüzde 50,

Genel Kültür yüzde 50 ağırlığa sahiptir.

KPSS sonuç takvimi 2025: ÖSYM KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS LİSANS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınav sonuçlarına 10 Ekim 2025 tarihinden itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

