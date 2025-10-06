KPSS sonuç takvimi 2025: ÖSYM KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 KPSS lisans sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, memur olabilmek hayaliyle KPSS sınavlarına giren adayların gündeminde yer alıyor. Her yıl düzenlenen KPSS oturumları bu yıl da yapıldı ve üniversite mezunu adaylar sınavlara katılım sağladı. Sınavların tamamlanmasıyla ise gözler ÖSYM tarafından duyurulacak sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, 2025 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?