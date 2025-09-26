KPSS sonuç tarihi 2025: KPSS A Grubu sınav sonuçları ne zaman açıklanır ve nasıl sorgulanır?

Adaylar, başvuru esnasında oturum tercihlerine göre; işletme, muhasebe, istatistik, hukuk, kamu yönetimi, iktisat, maliye, uluslararası ilişkiler ve çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanlarında sınava girdi.



KPSS A Grubu sınavlarında 4 yanlış 1 doğruyu etkiliyor. Değerlendirmeler sonucunda KPSS puan türleri hesaplanacak. Kamu kurum ve kuruluşları ise söz konusu puan türlerinden tercih ettiklerini kullanacak.