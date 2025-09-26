KPSS sonuç tarihi 2025: KPSS A Grubu sınav sonuçları ne zaman açıklanır ve nasıl sorgulanır?
ÖSYM tarafından 2025 yılında A Grubu KPSS oturumları düzenlendi. Memuriyet planı olan adaylar ilk olarak KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür uygulamasına katıldı. Ardından Alan Bilgisi testleri uygulandı. Üç ayrı oturumda gerçekleştirilen KPSS A Grubu sınavı için sonuç bekleyişi sürüyor. İşte, KPSS sonuç sorgulama ekranı...
KPSS lisans düzeyinde gerçekleştirilen Genel Yetenek- Genel Kültür ile Alan Bilgisi sınavları 7-13-14 Eylül günlerinde yapıldı. Sınava katılan adaylar; bakanlıklar, bağımsız genel müdürlüklere bağlı kuruluşlar, il özel idareler ve belediyelerin teftiş kurulları gibi alanlarda görev alabilecek. KPSS puanlarına odaklanan katılımcılar ''2025 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusunu yöneltiyor.