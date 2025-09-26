KPSS sonuç tarihi 2025: KPSS A Grubu sınav sonuçları ne zaman açıklanır ve nasıl sorgulanır?

ÖSYM tarafından 2025 yılında A Grubu KPSS oturumları düzenlendi. Memuriyet planı olan adaylar ilk olarak KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür uygulamasına katıldı. Ardından Alan Bilgisi testleri uygulandı. Üç ayrı oturumda gerçekleştirilen KPSS A Grubu sınavı için sonuç bekleyişi sürüyor. İşte, KPSS sonuç sorgulama ekranı...

KPSS lisans düzeyinde gerçekleştirilen Genel Yetenek- Genel Kültür ile Alan Bilgisi sınavları 7-13-14 Eylül günlerinde yapıldı. Sınava katılan adaylar; bakanlıklar, bağımsız genel müdürlüklere bağlı kuruluşlar, il özel idareler ve belediyelerin teftiş kurulları gibi alanlarda görev alabilecek. KPSS puanlarına odaklanan katılımcılar ''2025 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusunu yöneltiyor.

KPSS SONUÇ TARİHİ

Lisans mezuniyeti bulunan adayların katılım salayabildiği KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 7 Eylül'de düzenlendi. Sınavın bu oturumu tüm adaylar için zorunluydu.

Alan Bilgisi sınavları ie 13-14 Eylül günlerinde gerçekleşti. Sınav sonuçları 10 Ekim Cuma günü ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden sorgulanabilecek.

Adaylar, başvuru esnasında oturum tercihlerine göre; işletme, muhasebe, istatistik, hukuk, kamu yönetimi, iktisat, maliye, uluslararası ilişkiler ve çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanlarında sınava girdi.

KPSS A Grubu sınavlarında 4 yanlış 1 doğruyu etkiliyor. Değerlendirmeler sonucunda KPSS puan türleri hesaplanacak. Kamu kurum ve kuruluşları ise söz konusu puan türlerinden tercih ettiklerini kullanacak.

İşte, atama yapılacak puan türleri:

KPSSP1, KPSSP2, KPSSP3, KPSSP4, KPSSP5, KPSSP6, KPSSP7, KPSSP8, KPSSP9, KPSSP11, KPSSP12, KPSSP13, KPSSP14, KPSSP15, KPSSP16, KPSSP17, KPSSP18, KPSSP19, KPSSP20, KPSSP21, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP25, KPSSP26, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP29, KPSSP30, KPSSP31, KPSSP32, KPSSP33, KPSSP34, KPSSP35, KPSSP36, KPSSP37, KPSSP38, KPSSP39, KPSSP40, KPSSP41, KPSSP42, KPSSP43, KPSSP44, KPSSP45, KPSSP46, KPSSP47, KPSSP48.

