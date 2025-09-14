KPSS sonuç tarihi bekleniyor! 2025 KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına peesonel temini sağlayabilmek için KPSS Alan Bilgisi sınavları 13-14 Ekim günlerinde yapılıyor. Her oturumda üç farklı alana dair sınav uygulanıyor. Kamu kurumları KPSS puan türlerini belirleyerek buna göre personel temini yapabilecek. KPSS sonuçları hangi tarihte açıklanacak?