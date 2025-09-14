KPSS sonuç tarihi bekleniyor! 2025 KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS Alan Bilgisi sınavları iki gün ve üç oturumda düzenleniyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlarda 120 soru yöneltiliyor. Sınava katılan adaylar kamu kurum ve kuruluşlarında Müfettiş Yardımcılığı, Uzman Yardımcılığı, Denetmen Yardımcılığı gibi alanlarda görev alabiliyor. Katılım sağlayan adaylar KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarihi ÖSYM sınav takviminden takip ediyor. İşte, sonuç günü...
ÖSYM tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına peesonel temini sağlayabilmek için KPSS Alan Bilgisi sınavları 13-14 Ekim günlerinde yapılıyor. Her oturumda üç farklı alana dair sınav uygulanıyor. Kamu kurumları KPSS puan türlerini belirleyerek buna göre personel temini yapabilecek. KPSS sonuçları hangi tarihte açıklanacak?