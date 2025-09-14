KPSS sonuç tarihi bekleniyor! 2025 KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS Alan Bilgisi sınavları iki gün ve üç oturumda düzenleniyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlarda 120 soru yöneltiliyor. Sınava katılan adaylar kamu kurum ve kuruluşlarında Müfettiş Yardımcılığı, Uzman Yardımcılığı, Denetmen Yardımcılığı gibi alanlarda görev alabiliyor. Katılım sağlayan adaylar KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarihi ÖSYM sınav takviminden takip ediyor. İşte, sonuç günü...

ÖSYM tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına peesonel temini sağlayabilmek için KPSS Alan Bilgisi sınavları 13-14 Ekim günlerinde yapılıyor. Her oturumda üç farklı alana dair sınav uygulanıyor. Kamu kurumları KPSS puan türlerini belirleyerek buna göre personel temini yapabilecek. KPSS sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

KPSS SONUÇ TARİHİ

KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları, Genel Kültür ve Genel Yetenek sınav sonucu ile beraber 10 Ekim günü ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM sonuç ekranından yayımlanacak. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacak.

KPSS puanları hesaplanırken adayların ağırlıklı standart puanı kullanılarak KPSS puanları hesaplanacak. Her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş
olacak. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklar.

KPSS A Grubu puan türleri

KPSSP1, KPSSP2, KPSSP3, KPSSP4, KPSSP5, KPSSP6, KPSSP7, KPSSP8, KPSSP9, KPSSP11, KPSSP12, KPSSP13, KPSSP14, KPSSP15, KPSSP16, KPSSP17, KPSSP18, KPSSP19, KPSSP20, KPSSP21, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP25, KPSSP26, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP29, KPSSP30, KPSSP31, KPSSP32, KPSSP33, KPSSP34, KPSSP35, KPSSP36, KPSSP37, KPSSP38, KPSSP39, KPSSP40, KPSSP41, KPSSP42, KPSSP43, KPSSP44, KPSSP45, KPSSP46, KPSSP47, KPSSP48

