KPSS sonuç tarihi ÖSYM takvimiyle duyuruldu: 2025 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) Lisans sınavları, Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarıyla geçtiğimiz 14 Eylül’de tamamlandı. Sınav sürecinin tamamlanması ardından gözler KPSS sonuç tarihine çevrildi. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuç tarihi belli oldu mu?
2025 KPSS Grubu Genel Yetenek – Genel Kültür oturumları, Alan Bilgisi 2025 oturumları binlerce adayın katılımıyla tamamlandı. 2025 KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) Lisans sınavına katılan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı.