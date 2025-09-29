KPSS sonuç tarihi ÖSYM takvimiyle duyuruldu: 2025 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) Lisans sınavları, Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarıyla geçtiğimiz 14 Eylül’de tamamlandı. Sınav sürecinin tamamlanması ardından gözler KPSS sonuç tarihine çevrildi. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuç tarihi belli oldu mu?

2025 KPSS Grubu Genel Yetenek – Genel Kültür oturumları, Alan Bilgisi 2025 oturumları binlerce adayın katılımıyla tamamlandı.  2025 KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) Lisans sınavına katılan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı.

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin takvimine göre KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Alan Bilgisi sınav sonuçları 10 Ekim 2025 Cuma günü açıklanacak.


KPSS LİSANS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’ninn https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların 22 adreslerine gönderilmeyecek.


Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

