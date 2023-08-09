KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 KPSS ÖABT - Alan Sınavı ve GK-GY sonuç tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan 2023 Kamu Personel Seçme Sınavı (2023-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) oturumlarının da tamamlanması ile bu yıl düzenlenecek lisans KPSS oturumları sona erdi. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 KPSS ÖABT - Alan Sınavı ve GK-GY sonuç tarihleri - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan 2023 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2023-KPSS) ait tüm oturumlar geride kaldı. Adayların şimdi sonuç beklentisi başladı. Alacakları puanlar ile kamu kurumlarında istihdam için başvuracak adaylar, ÖSYM'nin sonuç tarihini öğrenmek istiyor. İşte, 2023 Lisans KPSS sonuç açıklanma tarihi...

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KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 KPSS ÖABT - Alan Sınavı ve GK-GY sonuç tarihleri - 2

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvim sonrasında KPSS sonuç tarihi belli oldu.

Buna göre; KPSS Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT sınav sonuçları 25 Ağustos'ta açıklanacak.

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 KPSS ÖABT - Alan Sınavı ve GK-GY sonuç tarihleri - 3

PUANLAR İKİ YIL GEÇERLİ OLACAK


2023-KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak ancak öğretmen adayları için 2023-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yılla sınırlı kalacak.

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