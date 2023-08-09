KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 KPSS ÖABT - Alan Sınavı ve GK-GY sonuç tarihleri
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan 2023 Kamu Personel Seçme Sınavı (2023-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) oturumlarının da tamamlanması ile bu yıl düzenlenecek lisans KPSS oturumları sona erdi. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan 2023 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2023-KPSS) ait tüm oturumlar geride kaldı. Adayların şimdi sonuç beklentisi başladı. Alacakları puanlar ile kamu kurumlarında istihdam için başvuracak adaylar, ÖSYM'nin sonuç tarihini öğrenmek istiyor. İşte, 2023 Lisans KPSS sonuç açıklanma tarihi...