KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi (2023 KPSS sınav sonuç tarihi)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, lisans ve alan bilgisi sınavlarına katılım sağlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. KPSS lisans, alan bilgisi ve ÖABT sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte ÖSYM takvimine göre sonuçlar açıklanacak. Peki, 2023 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi (2023 KPSS sınav sonuç tarihi) - 1

2023 KPSS sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. KPSS lisans ve alan bilgisi sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte gözler ÖABT sınavına çevrildi. KPSS ÖABT sınavlarının da tamamlanmasıyla birlikte sınav sonuçları açıklanacak. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

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KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi (2023 KPSS sınav sonuç tarihi) - 2

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvim sonrasında KPSS sonuç tarihi belli oldu.

Buna göre; KPSS Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT sınav sonuçları 25 Ağustos'ta açıklanacak.

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi (2023 KPSS sınav sonuç tarihi) - 3

ÖABT SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında 2023 KPSS ÖABT sınavı için tarih belli oldu.

Buna göre; KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi (2023 KPSS sınav sonuç tarihi) - 4

PUANLAR İKİ YIL GEÇERLİ OLACAK

2023-KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak ancak öğretmen adayları için 2023-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yılla sınırlı kalacak.

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