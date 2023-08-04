KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi (2023 KPSS sınav sonuç tarihi)
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, lisans ve alan bilgisi sınavlarına katılım sağlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. KPSS lisans, alan bilgisi ve ÖABT sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte ÖSYM takvimine göre sonuçlar açıklanacak. Peki, 2023 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2023 KPSS sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. KPSS lisans ve alan bilgisi sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte gözler ÖABT sınavına çevrildi. KPSS ÖABT sınavlarının da tamamlanmasıyla birlikte sınav sonuçları açıklanacak. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?