KPSS sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS Lisans ÖABT Alan Bilgisi ve GK-GY sınav sonuç tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) "Genel Yetenek-Genel Kültür" ile "Eğitim Bilimleri" oturumları 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenmişti. Öte yandan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi Oturumları 20-21 Temmuz'da yapıldı. 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) sabah ve öğlen oturumu da geride kaldı. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS Lisans ÖABT Alan Bilgisi ve GK-GY sınav sonuç tarihi - 1

2024 KPSS'de heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sınav sonuçları için sabırsızlanan adaylar, merakla yapılacak açıklamayı bekliyor. Sınav sonuçları değerlendirme sonrası ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden duyurulacak.

EĞİTİM HABERLERİ

KPSS sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS Lisans ÖABT Alan Bilgisi ve GK-GY sınav sonuç tarihi - 2

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


2024 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, KPSS Alan Bilgisi, KPSS ÖABT sınavların sonuçları 23 Ağustos'ta ilan edilecek.

Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM AİS sistemi üzerinden erişebilecek.

KPSS sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS Lisans ÖABT Alan Bilgisi ve GK-GY sınav sonuç tarihi - 3

KPSS 2024 SINAV TAKVİMİ


KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. gün 20 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün 21 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS Lisans ÖABT Alan Bilgisi ve GK-GY sınav sonuç tarihi - 4

KPSS Ön Lisans 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim 15 eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.
DAHA FAZLA GÖSTER