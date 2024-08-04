KPSS sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS Lisans ÖABT Alan Bilgisi ve GK-GY sınav sonuç tarihi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) "Genel Yetenek-Genel Kültür" ile "Eğitim Bilimleri" oturumları 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenmişti. Öte yandan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi Oturumları 20-21 Temmuz'da yapıldı. 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) sabah ve öğlen oturumu da geride kaldı. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024 KPSS'de heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sınav sonuçları için sabırsızlanan adaylar, merakla yapılacak açıklamayı bekliyor. Sınav sonuçları değerlendirme sonrası ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden duyurulacak.