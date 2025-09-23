KPSS sonuçları sorgulama tarihi 2025: ÖSYM KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan KPSS sınavlarının ardından sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu.



Buna göre; 7 Eylül'de yapılan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı sonuçları ve 13-14 Eylül'de tamamlanan KPSS Alan Bilgisi sınavı sonuçları 10 Ekim'de açıklanacak.