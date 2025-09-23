KPSS sonuçları sorgulama tarihi 2025: ÖSYM KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS) sonuçları tarihi, memur olabilme hayaliyle sınava katılım sağlayan adaylar tarafından merakla araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7, 13 ve 14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavlarının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimiyle birlikte ise KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, 2025 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
