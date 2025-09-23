KPSS sonuçları sorgulama tarihi 2025: ÖSYM KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS) sonuçları tarihi, memur olabilme hayaliyle sınava katılım sağlayan adaylar tarafından merakla araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7, 13 ve 14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavlarının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimiyle birlikte ise KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, 2025 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, sınavlara katılım sağlayan binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Eylül ayında tamamlanan KPSS sınavlarının ardından ise gözler ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 KPSS takvimine çevrildi. Peki, 2025 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan KPSS sınavlarının ardından sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; 7 Eylül'de yapılan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı sonuçları ve 13-14 Eylül'de tamamlanan KPSS Alan Bilgisi sınavı sonuçları 10 Ekim'de açıklanacak.

KPSS PUAN TÜRLERİ

KPSS P1; Genel Yetenek - Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanır. KPSS P1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi yüzde 70, Genel Kültür testi ise yüzde 30 etkilidir.

KPSS P2 puan türü hesaplanmasında yüzde 60 Genel Yetenek, yüzde 40 Genel Kültür testi etkili olmaktadır.

P2 puan türü KPSS'den sonra hesaplanır. Yani önlisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz.

KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.

KPSS P3 puanının hesaplanmasında;

Genel Yetenek yüzde 50,

Genel Kültür yüzde 50 ağırlığa sahiptir.

KPSS LİSANS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınav sonuçlarına 10 Ekim 2025 tarihinden itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

