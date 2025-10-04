KPSS sonuçlarının açıklanmasına günler kaldı: KPSS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2025 lisans oturumlarının üzerinden günler geçmesi nedeniyle gözler sonuç tarihine çevrildi. ÖSYM takvimiyle KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih duyurulmuştu. Peki, KPSS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025 KPSS sonuçlarının açıklanmasına artık günler kaldı. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi (osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle öğrenebilecek.