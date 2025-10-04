KPSS sonuçlarının açıklanmasına günler kaldı: KPSS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2025 lisans oturumlarının üzerinden günler geçmesi nedeniyle gözler sonuç tarihine çevrildi. ÖSYM takvimiyle KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih duyurulmuştu. Peki, KPSS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025 KPSS sonuçlarının açıklanmasına artık günler kaldı. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi (osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle öğrenebilecek.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna katılan adaylar, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyordu. ÖSYM'nin yayımladığı resmi takvime göre, sonuçlar 10 Ekim 2025 tarihinde adayların erişimine açılacak.

SONUÇ SÜRECİYLE İLGİ AYRINTILAR

Sonuç belgesi basılmayacak ve posta yoluyla adaylara gönderilmeyecektir. İnternet üzerinde ilan edilen sonuçlarda adayların testlerdeki doğru-yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır.

İnternet sayfasında yayımlanan sonuç bilgileri adaylar için resmî tebliğ niteliği taşır. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde kayıtlı kimlik bilgileri değişen adayların, daha önce aldıkları sınav/yerleştirme sonuçları bu değişikliklere göre güncellenmez.Her sınav sonucu belgesinin en altında, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" yer alır. Bu kodla doğrulama işlemi https://sonuc.osym.gov.tr üzerindeki ilgili sayfadan yapılabilir

