KPSS sonuçlarının açıklanmasına günler kaldı: KPSS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?

İnternet sayfasında yayımlanan sonuç bilgileri adaylar için resmî tebliğ niteliği taşır. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde kayıtlı kimlik bilgileri değişen adayların, daha önce aldıkları sınav/yerleştirme sonuçları bu değişikliklere göre güncellenmez.Her sınav sonucu belgesinin en altında, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" yer alır. Bu kodla doğrulama işlemi https://sonuc.osym.gov.tr üzerindeki ilgili sayfadan yapılabilir