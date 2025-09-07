KPSS soru ve cevapları için bekleyiş başlıyor! 2025 KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) sonuçları ne zaman açıklanır?

ÖSYM tarafından KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavları 7 Eylül günü düzenleniyor. Adayların sonraki Alan Bilgisi oturumlarına katılabilmeleri için GY-GK sınavına katılması zorunludur. Bu oturumda katılımcılara 120 soru sorulacak. KPSS A grubu GY-GK sınavı ile adaylar bakanlıklar, il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurulları gibi alanlarda çalışma imkanı yakalıyor. Sınava katılan adaylar KPSS soru ve cevaplarını beklemeye koyulacak. İşte, KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür sonuç tarihi...

KPSS A Grubu Genel Yetenek - Genel Kültür sınavları tek oturumda yapılıyor. Ardından Alan Bilgisi sınavları 13-14 Eylül günlerinde 3 oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınavların bitiminde adaylar KPSS soru kitapçığı ve cevap anaharına odaklanıyor. Soru ve cevaplara göre puan hesaplaması yapılıyor. Peki, ÖSYM tarafından KPSS sonuçları ne zaman açıklanır?

KPSS SONUÇ TARİHİ 2025

2025 KPSS A Grubu Genel Yetenek - Genel Kültür sınavının sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden duyurulacak. Adaylar ÖSYM şifreleri ve T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

KPSS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN BEKLEYİŞ BAŞLIYOR

Genel Yetenek - Genel Kültür oturumuna katılacak adaylar, sınav sonunda soru ve cevapların yayımlanmasını beklemeye başlıyor. Soru kitapçığı ve cevap anahtarı sınavın gerçekleştiği gün veya ertesi gün adaylara sunuluyor. 7 Eylül veya 8 Eylül günü soru ve cevapları erişime açılacak.

KPSS SINAV SÜRESİ

KPSS A Grubu GY-GK sınavı 10:15'te başlayacak. 130 dakika yani 2 saat 10 dakika sürecek ve 12:25'te son bulacak.

Sınavın geçerlik süresi, sınav sonuçlarının açıklandığı tarih itibarıyla 2 yıldır.

