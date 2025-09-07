KPSS soru ve cevapları için bekleyiş başlıyor! 2025 KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) sonuçları ne zaman açıklanır?
ÖSYM tarafından KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavları 7 Eylül günü düzenleniyor. Adayların sonraki Alan Bilgisi oturumlarına katılabilmeleri için GY-GK sınavına katılması zorunludur. Bu oturumda katılımcılara 120 soru sorulacak. KPSS A grubu GY-GK sınavı ile adaylar bakanlıklar, il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurulları gibi alanlarda çalışma imkanı yakalıyor. Sınava katılan adaylar KPSS soru ve cevaplarını beklemeye koyulacak. İşte, KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür sonuç tarihi...
KPSS A Grubu Genel Yetenek - Genel Kültür sınavları tek oturumda yapılıyor. Ardından Alan Bilgisi sınavları 13-14 Eylül günlerinde 3 oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınavların bitiminde adaylar KPSS soru kitapçığı ve cevap anaharına odaklanıyor. Soru ve cevaplara göre puan hesaplaması yapılıyor. Peki, ÖSYM tarafından KPSS sonuçları ne zaman açıklanır?