KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? 2023 KPSS tercihlerinde son durum

23 Temmuz 2023'te yapılan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilgileri), 29-30 Temmuz 2023'te yapılan 2023-KPSS (Alan Bilgisi) ve 6 Ağustos 2023'te yapılan 2023-Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ilişkin değerlendirme süreci tamamlandı. Şimdi tüm gözler KPSS tercih süreçleri ve personel alım tercih kılavuzlarında. Peki, KPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? 2023 KPSS tercihlerinde son durum - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı sonuçları "www.osym.gov.tr" adresinden açıklanmıştı. Bu gelişmenin ardından KPSS tercih süreci gündeme geldi. Aldıkları puanlar bazında tercih yapmak isteyen adaylar, KPSS 2023 tercihlerine odaklandı. İşte, KPSS 2023 tercihlerinde son bilgiler...

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KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? 2023 KPSS tercihlerinde son durum - 2

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2023 KPSS tercih tarihleri hakkında henüz net bir tarih yok.

Merakla beklenen 2023 KPSS tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? 2023 KPSS tercihlerinde son durum - 3

OTURUMLARA 2 MİLYON KİŞİ KATILDI

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, sınava 792 bin 229 adayın katıldığını, bunun dışında 1019 engelli adayın da uygun koşullar sağlanarak sınava katılımının sağlandığını bildirdi.

Ersoy, 7 oturuma katılım sayısının 1 milyon 799 bin 485, engelli adayların katılım sayısının 2 bin 295 olduğunu, Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda 120, Eğitim Bilimleri oturumunda 80, Alan Bilgisi oturumlarında 360, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testlerinde ise 1350 soru olmak üzere 2023-KPSS'de 1910 soru kullanıldığını kaydetti.

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