KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? 2023 KPSS tercihlerinde son durum
23 Temmuz 2023'te yapılan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilgileri), 29-30 Temmuz 2023'te yapılan 2023-KPSS (Alan Bilgisi) ve 6 Ağustos 2023'te yapılan 2023-Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ilişkin değerlendirme süreci tamamlandı. Şimdi tüm gözler KPSS tercih süreçleri ve personel alım tercih kılavuzlarında. Peki, KPSS tercihleri ne zaman başlayacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı sonuçları "www.osym.gov.tr" adresinden açıklanmıştı. Bu gelişmenin ardından KPSS tercih süreci gündeme geldi. Aldıkları puanlar bazında tercih yapmak isteyen adaylar, KPSS 2023 tercihlerine odaklandı. İşte, KPSS 2023 tercihlerinde son bilgiler...