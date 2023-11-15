KPSS tercihleri ne zaman, hangi gün başlayacak? KPSS 2023/2 tercihlerinde son gelişmeler
2023 KPSS tercih kılavuzunun ne zaman yayımlanacağı, kamuda görev almak isteyen memur adayları tarafından araştırılmaya devam ediyor. KPSS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, aldıkları puanlara göre tercih yapacak olan adaylar, gözlerini ÖSYM'nin tarih açıklamasına çevirmişti. Peki, KPSS tercihleri ne zaman yapılacak?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2023/2) tercihlerinin ne zaman yapılacağı, bu yıl yapılan KPSS (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilgileri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavlarına katılım sağlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte, KPSS 2023/2 tercihleri için tarihler belli oldu. İşte, KPSS 2023/2 tercihlerinde son durum...