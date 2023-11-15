KPSS tercihleri ne zaman, hangi gün başlayacak? KPSS 2023/2 tercihlerinde son gelişmeler

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2023/2) tercihlerinin ne zaman yapılacağı, bu yıl yapılan KPSS (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilgileri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavlarına katılım sağlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte, KPSS 2023/2 tercihleri için tarihler belli oldu. İşte, KPSS 2023/2 tercihlerinde son durum...



