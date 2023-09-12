KPSS tercihleri ne zaman, tercih kılavuzu yayımlandı mı? (2023 ÖSYM KPSS tercih tarihleri)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) tercihleri için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Bu yıl yapılan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, sınavlara katılım sağlayan memur adayları, gözlerini KPSS tercihlerinin başlayacağı tarihlere çevirdi. Peki, 2023 KPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

KPSS tercihleri ne zaman, tercih kılavuzu yayımlandı mı? (2023 ÖSYM KPSS tercih tarihleri) - 1

2023 KPSS tercih kılavuzu için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan KPSS sınavlarının sonuçları geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT alanlarından sınava giren ve sonuçlarını öğrenen adaylar, aldıkları puanlara göre tercih yapacak. Peki, 2023 KPSS tercihleri ne zaman?

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KPSS tercihleri ne zaman, tercih kılavuzu yayımlandı mı? (2023 ÖSYM KPSS tercih tarihleri) - 2

2023 KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) sonuçları geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından paylaşıldı. Sınav heyecanını geride bırakan adaylar, tercih tarihlerini bekliyor.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanacak 2023 KPSS tercih kılavuzu henüz erişime açılmadı. KPSS tercihleri ÖSYM tarafından yayımlanacak duyuru ardından başlayacak.

KPSS tercihleri ne zaman, tercih kılavuzu yayımlandı mı? (2023 ÖSYM KPSS tercih tarihleri) - 3

KPSS TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Tercih işlemleri, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak gerçekleştirilecek.

Adayların ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için Kamu Personel Seçme Sınavlarından yakın zamanda gerçekleştirilen birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor.

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