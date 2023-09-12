KPSS tercihleri ne zaman, tercih kılavuzu yayımlandı mı? (2023 ÖSYM KPSS tercih tarihleri)

2023 KPSS tercih kılavuzu için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan KPSS sınavlarının sonuçları geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT alanlarından sınava giren ve sonuçlarını öğrenen adaylar, aldıkları puanlara göre tercih yapacak. Peki, 2023 KPSS tercihleri ne zaman?