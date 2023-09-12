KPSS tercihleri ne zaman, tercih kılavuzu yayımlandı mı? (2023 ÖSYM KPSS tercih tarihleri)
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) tercihleri için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Bu yıl yapılan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, sınavlara katılım sağlayan memur adayları, gözlerini KPSS tercihlerinin başlayacağı tarihlere çevirdi. Peki, 2023 KPSS tercihleri ne zaman başlayacak?
2023 KPSS tercih kılavuzu için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan KPSS sınavlarının sonuçları geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT alanlarından sınava giren ve sonuçlarını öğrenen adaylar, aldıkları puanlara göre tercih yapacak. Peki, 2023 KPSS tercihleri ne zaman?