KPSS tercihleri ne zaman yapılacak? (ÖSYM KPSS 2024/2 lisans tercih kılavuzu takvimi)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2024/2) tercihleri için tarih araştırmaları başladı. Memur olabilme hayaliyle KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilgileri ve lisans oturumlarına katılım sağlayan adaylar, 23 Ağustos itibarıyla sonuçlarını öğrendi. Sonuçların açıklanmasının ardından ise gözler ÖSYM tarafından yayımlanacak olan KPSS lisans tercih kılavuzuna çevrildi. Peki, KPSS tercihleri ne zaman? KPSS 2024/2 lisans tercih kılavuzu yayımlandı mı?

KPSS tercihleri ne zaman yapılacak? (ÖSYM KPSS 2024/2 lisans tercih kılavuzu takvimi) - 1

KPSS 2024/2 lisans tercih kılavuzu için tarih araştırmaları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan KPSS lisans sınavı sonuçlarının ardından, adaylar memur olabilmek için P1, P2 ve P3 puan türüne göre tercih yapmaya başlayacak. Peki, KPSS tercihleri ne zaman? KPSS 2024/2 lisans tercih kılavuzu yayımlandı mı?

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KPSS tercihleri ne zaman yapılacak? (ÖSYM KPSS 2024/2 lisans tercih kılavuzu takvimi) - 2

KPSS 2024/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS lisans tercihleri geçtiğimiz yıl ÖSYM'nin takvimine göre, 20 Aralık tarihinde başlamış 27 Aralık tarihinde sona ermişti.

KPSS 2024/2 tercih kılavuzu için ÖSYM tarafından henüz bir tarih açıklaması yapılmadı. Tarihler belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

KPSS tercihleri ne zaman yapılacak? (ÖSYM KPSS 2024/2 lisans tercih kılavuzu takvimi) - 3

KPSS P1 PUAN TÜRÜ İLE ALIM YAPAN KURUMLAR

Müfettiş Yardımcısı
Uzman Yardımcısı
Denetmen Yardımcısı
Bakanlıkların mühendislik kadroları
BİST Uzman Yardımcısı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı
İller Bankası Uzman Yardımcısı
Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı
Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı
Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı

KPSS tercihleri ne zaman yapılacak? (ÖSYM KPSS 2024/2 lisans tercih kılavuzu takvimi) - 4

KPSS P2 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı
Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı
Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı
İdari Hakimlik
Uzman Yardımcısı
Müfettiş Yardımcısı

KPSS tercihleri ne zaman yapılacak? (ÖSYM KPSS 2024/2 lisans tercih kılavuzu takvimi) - 5

KPSS P3 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR

KPSS P3 puan türü, en yaygın kullanılan puan türüdür ve Genel Yetenek ile Genel Kültür testlerine dayalı olarak hesaplanır. P3 puanı, lisans mezunlarının büyük bir kısmının tercih ettiği ve kamu kurumlarındaki çeşitli memur pozisyonları için gerekli olan puandır.

Memur
Öğretmen
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ)
İdari Memur
Zabıt Katibi

Adaylar KPSS B Grubu Lisans atamaları için 'çift' yıllarda KPSS lisans sınavına girerek bu puanı almak zorundadırlar. 'Tek' yıllarda yapılan KPSS lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır. KPSS B Grubu, kamu kurumlarındaki kadro ayrımını ifade etmektedir. Bu kadrolar, KPSS sonrasında ÖSYM başkanlığınca merkezi sistemle ataması yapılan kadrolardır. KPSS B grubu sınavı 2 yılda bir uygulanır. KPSS B grubu atamaları, merkezi alım ve kurumsal alım olmak üzere 2'ye ayrılır. Kurumsal atamalar, ilgili kurumun planladığı tarihlerde gerçekleşir. Merkezi atamalar ise KPSS P3 puan türü baz alınarak gerçekleştirilir.

B Grubuna; memur, koruma ve güvenlik görevlisi, hemşire, mühendis, psikolog, sosyolog, mimar, ebe gibi kadrolar örnek verilebilir.

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı
SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis)
Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)
Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)
Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)
Gümrük Muhafaza Memurluğu
Gümrük Muayene Memurluğu
Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı
Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü
Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü
Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü
T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Orman Genel Müdürlüğü
Gençlik Spor Genel Müdürlüğü
Makine Kimya Endüstrisi
TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)
Gümrük Müsteşarlığı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı

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