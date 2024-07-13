KPSS'de saat, para, kemer, piercing, küpe yasak mı? KPSS'ye su ile giriliyor mu? ÖSYM yasak olan araçları paylaştı
Binlerce memur adayının ter dökeceği 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumları 14 Temmuz itibarıyla başlayacak. Sınav için son hazırlıklarını yapan adaylar, KPSS'ye girerken yasak olan araçlar ve aksesuarları araştırıyor. Peki, KPSS'de saat, para, kemer, piercing, küpe yasak mı? KPSS'ye su ile giriliyor mu?
Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) kısa bir süre kala yapılan uyarılar bir kez daha gündeme geldi. Adaylar, yasak olan araçlar ve aksesuarlarla ilgili bilgilendirildi. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda sınava sokulması yasak olan araç ve gereçler paylaşılmıştı.