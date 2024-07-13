KPSS'de saat, para, kemer, piercing, küpe yasak mı? KPSS'ye su ile giriliyor mu? ÖSYM yasak olan araçları paylaştı

Binlerce memur adayının ter dökeceği 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumları 14 Temmuz itibarıyla başlayacak. Sınav için son hazırlıklarını yapan adaylar, KPSS'ye girerken yasak olan araçlar ve aksesuarları araştırıyor. Peki, KPSS'de saat, para, kemer, piercing, küpe yasak mı? KPSS'ye su ile giriliyor mu?

KPSS'de saat, para, kemer, piercing, küpe yasak mı? KPSS'ye su ile giriliyor mu? ÖSYM yasak olan araçları paylaştı - 1

Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) kısa bir süre kala yapılan uyarılar bir kez daha gündeme geldi. Adaylar, yasak olan araçlar ve aksesuarlarla ilgili bilgilendirildi. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda sınava sokulması yasak olan araç ve gereçler paylaşılmıştı.

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KPSS'de saat, para, kemer, piercing, küpe yasak mı? KPSS'ye su ile giriliyor mu? ÖSYM yasak olan araçları paylaştı - 2

ÖSYM yayımladığı kılavuzda şu bilgileri veriyor: Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir.

KPSS'de saat, para, kemer, piercing, küpe yasak mı? KPSS'ye su ile giriliyor mu? ÖSYM yasak olan araçları paylaştı - 3

SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına,

Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kağıt/madeni para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

Bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır.

KPSS'de saat, para, kemer, piercing, küpe yasak mı? KPSS'ye su ile giriliyor mu? ÖSYM yasak olan araçları paylaştı - 4

KPSS'YE SU İLE GİRİLİYOR MU?

Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş) ile peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava, şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.

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