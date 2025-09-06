KPSS’de yasaklı eşyalar kılavuzda duyuruldu: Bu aksesuarlarla gelen adaylar salona giremeyecek
ÖSYM tarafından yayımlanan 2025-KPSS kılavuzunda, adayların sınav salonuna girişlerinde yanlarında bulunduramayacakları eşyalar tek tek sıralandı. Kılavuzda yer alan bilgilere göre sınav günü (7 Eylül 2025) yanlarında yasaklı araç ve aksesuarlarla gelen adaylar kesinlikle salona alınmayacak. Sınav güvenliğini sağlamak amacıyla getirilen bu düzenlemeler, adayların sınav öncesinde dikkatle incelemesi gereken en önemli kurallar arasında bulunuyor.