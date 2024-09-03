KPSS ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Gözler KPSS ortaöğretim sınav giriş belgelerinde

024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS Ortaöğretim) sınavına günler kala gündeme gelen konulardan biri de sınav giriş belgeleri oldu. Memur adayları sınava girecekleri yer bilgisi için sınav giriş belgelerinin yayımlanması bekliyor.