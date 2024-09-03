KPSS ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Gözler KPSS ortaöğretim sınav giriş belgelerinde

KPSS ortaöğretim sınavı tarihi yaklaşırken gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Memur adaylarının sınav günü yanında bulundurması gereken belgelerden biri de sınav giriş belgeleri. Peki, KPSS ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

KPSS ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Gözler KPSS ortaöğretim sınav giriş belgelerinde - 1

024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS Ortaöğretim) sınavına günler kala gündeme gelen konulardan biri de sınav giriş belgeleri oldu. Memur adayları sınava girecekleri yer bilgisi için sınav giriş belgelerinin yayımlanması bekliyor.

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KPSS ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Gözler KPSS ortaöğretim sınav giriş belgelerinde - 2

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, ortaöğretim düzeyinde KPSS sınavı 15 Eylül'de yapılacak.

KPSS ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Gözler KPSS ortaöğretim sınav giriş belgelerinde - 3

KPS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

ÖSYM bünyesinde sınavların giriş belgeleri genellikle 10 gün öncesinde erişime açılıyor. Söz konusu belgelerin sınavdan 10 gün önceye kadar adayların erişimine açılması bekleniyor.

Buna göre; KPSS sınav giriş yerlerinin Eylül ayının ilk haftasında açıklanacağı tahmin ediliyor.

KPSS ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Gözler KPSS ortaöğretim sınav giriş belgelerinde - 4

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

KPSS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açılacak.

KPSS ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Gözler KPSS ortaöğretim sınav giriş belgelerinde - 5

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçları 4 Ekim 2024 tarihinde ÖSYM AİS üzerinden erişime açılacak.

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