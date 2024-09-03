KPSS ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Gözler KPSS ortaöğretim sınav giriş belgelerinde
KPSS ortaöğretim sınavı tarihi yaklaşırken gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Memur adaylarının sınav günü yanında bulundurması gereken belgelerden biri de sınav giriş belgeleri. Peki, KPSS ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS Ortaöğretim) sınavına günler kala gündeme gelen konulardan biri de sınav giriş belgeleri oldu. Memur adayları sınava girecekleri yer bilgisi için sınav giriş belgelerinin yayımlanması bekliyor.