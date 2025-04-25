Kütahya'da bugün okullar tatil mi? 25 Nisan'da Kütahya Simav'da okullar tatil mi edildi?

Kütahya'da okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı, Kütahya'nın Simav ilçesinde üst üste meydana gelen depremlerin ardından öğrencilerin gündeminde yer alıyordu. Kütahya Valisi Musa Işın, meydana gelen 4.5 ve 4.6 şiddetindeki depremlerin ardından tatil açıklamasında bulundu. Peki, Kütahya'da bugün okullar tatil mi?

Kütahya'da bugün okullar tatil mi? 25 Nisan'da Kütahya Simav'da okullar tatil mi edildi? - 1

Kütahya'da bugün okulların tatil ilan edilip edilmediği, Simav ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından öğrenci ve velilerin gündeminde yer almaya başladı. Peki, Kütahya'da bugün okullar tatil mi?

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Kütahya'da bugün okullar tatil mi? 25 Nisan'da Kütahya Simav'da okullar tatil mi edildi? - 2

KÜTAHYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Kütahya Valisi Işın, Simav ve çevresindeki köylerde okulların bir gün tatil edildiğini bildirdi.

Kütahya'da bugün okullar tatil mi? 25 Nisan'da Kütahya Simav'da okullar tatil mi edildi? - 3

Buna göre; Okullar sadece Kütahya'nın Simav ilçesinde ve çevresindeki köylerde tatil edildi. İl genelinde tatil ilan edilmedi.

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