Kütahya'da bugün okullar tatil mi? 25 Nisan'da Kütahya Simav'da okullar tatil mi edildi?
Kütahya'da okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı, Kütahya'nın Simav ilçesinde üst üste meydana gelen depremlerin ardından öğrencilerin gündeminde yer alıyordu. Kütahya Valisi Musa Işın, meydana gelen 4.5 ve 4.6 şiddetindeki depremlerin ardından tatil açıklamasında bulundu. Peki, Kütahya'da bugün okullar tatil mi?
Kütahya'da bugün okulların tatil ilan edilip edilmediği, Simav ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından öğrenci ve velilerin gündeminde yer almaya başladı. Peki, Kütahya'da bugün okullar tatil mi?