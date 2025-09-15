KYK 1. yedek yerleştirme sonuçları sorgulama: 2025 GSB KYK yedek açıklanma tarihleri ne zaman?
KYK yurt başvuruları ardından yedek sıra bekleyen öğrenciler arasından yerleşenlerin sonuçları açıklanmaya başladı. Yurt başvuru sonuçlarına göre KYK yükseköğrenim yurtlarına kayıt işlemleri 13 Eylül'de son buldu. İlk başvuruda asil olarak ismi çıkmayan ve yedek listede olan adaylar için yedek yerleştirmeler duyuruldu. İşte, KYK 1. yedek sonuçları...
Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurtları için yedek sıradan alımlara başlandı. 13 Eylül'de kayıtları son bulan KYK'lar için yedek sırada olan öğrenciler haftanın belirli günlerinde e-devlet üzerinden sonuçları kontrol edecek. Peki, KYK yedek sonuç açıklama hangi günler yapılıyor?