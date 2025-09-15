KYK 1. yedek yerleştirme sonuçları sorgulama: 2025 GSB KYK yedek açıklanma tarihleri ne zaman?

KYK yurt başvuruları ardından yedek sıra bekleyen öğrenciler arasından yerleşenlerin sonuçları açıklanmaya başladı. Yurt başvuru sonuçlarına göre KYK yükseköğrenim yurtlarına kayıt işlemleri 13 Eylül'de son buldu. İlk başvuruda asil olarak ismi çıkmayan ve yedek listede olan adaylar için yedek yerleştirmeler duyuruldu. İşte, KYK 1. yedek sonuçları...

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurtları için yedek sıradan alımlara başlandı. 13 Eylül'de kayıtları son bulan KYK'lar için yedek sırada olan öğrenciler haftanın belirli günlerinde e-devlet üzerinden sonuçları kontrol edecek. Peki, KYK yedek sonuç açıklama hangi günler yapılıyor?

KYK YEDEK SONUÇLARI AÇIKLANDI

KYK yurtlarına 2025-2026 eğitim yılında başvuran ancak yedeklerde görünen adaylar için süreç başladı. Yurtlara yerleşen ancak kayıt yaptıramayan ya da yurtlardan ayrılan öğrencilerin yerine yedek listeden alımlar yapılıyor.

GSB, KYK ilk yedek alımlarının sonuçlarını duyurdu. Sorgulama yine e-devlet üzerinden yapılıyor.

İşte, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 15.09.2025 tarihli yurt yedek yerleştirme sonuçları:

KYK YEDEK YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA

KYK YEDEK AÇIKLAMA TARİHLERİ

Bakanlık tarafından KYK yurtlarına yedek listeden yerleştirme işlemlerinin sonuçları her hafta pazartesi, çarşamba ve cuma günleri güncellenerek duyurulacak. Bu nedenle öğrencilerin yedek sırasını takip etmeleri gerekiyor. 

Yedekler için ayrıca başvuruya gerek yoktur.

