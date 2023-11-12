KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler GSB'de (2023-2024 KYK burs sonuçları sorgulama)
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçları, başvuruda bulunan yüz binlerce üniversite öğrencisinin gündeminde yer alıyor. 2023-2024 eğitim yılı için KYK burs ve kredi başvurusunda bulunan öğrenciler, gözlerini Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) sonuç duyurusuna çevirdi. 19 Ekim'de tamamlanan KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
2023-2024 KYK burs başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Hem eğitim hayatlarına hem de okudukları şehirlerde yaşamlarına destek sağlaması için KYK burs başvurusunda bulunan öğrenciler, e-Devlet üzerinden sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?