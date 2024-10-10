KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB burs/kredi başvuruları ne zaman bitecek?

Akademik hayatına farklı kademelerde devam eden yüz binlerce öğrenciye barınma imkanı sunmanın yanı sıra onları maddi açıdan da destekleyen Gençlik ve Spor Bakanlığı, burs/kredi başvurularını almaya başladı. 2024-2025 eğitim öğretim yılında ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler, halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları, burs/kredi başvurusunda bulunabilecek.