KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB burs/kredi başvuruları ne zaman bitecek?

Gençlik ve Spor Bakanlığı burs/kredi başvuruları devam ediyor. 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için burs/kredi başvurularının başlaması ile öğrenciler, son başvuru tarihi ve başvuru sonuçlarının ne zaman ilan edilceceğine odaklandı. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Burs/kredi başvuruları ne zaman bitecek?

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB burs/kredi başvuruları ne zaman bitecek? - 1

Akademik hayatına farklı kademelerde devam eden yüz binlerce öğrenciye barınma imkanı sunmanın yanı sıra onları maddi açıdan da destekleyen Gençlik ve Spor Bakanlığı, burs/kredi başvurularını almaya başladı. 2024-2025 eğitim öğretim yılında ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler, halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları, burs/kredi başvurusunda bulunabilecek.

EĞİTİM HABERLERİ

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB burs/kredi başvuruları ne zaman bitecek? - 2

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

13 Ekim Pazar günü saat 23.59'a kadar devam edecek olan burs/kredi başvuruları, e-Devlet üzerinden alınacak.

Başvuru bilgilerini değiştirmek isteyen öğrenciler, yine bu tarihe kadar e-Devlet üzerinden bilgilerini güncelleyebilecek.

Burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin, e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini istemeleri gerekiyor.

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB burs/kredi başvuruları ne zaman bitecek? - 3

KAMU KURUMLARI BAŞVURU BİLGİLERİNİ TEYİT EDECEK

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek.

Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek. Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB burs/kredi başvuruları ne zaman bitecek? - 4

BURS/KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları, 8-13 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleşecek.

Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları yine ekim ayında başlamış ve sonuçlar kasım ayında açıklanmıştı.

Buna göre; 2024-2025 KYK burs başvuru sonuçlarının bu yıl da kasım ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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