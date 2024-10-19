KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi açıklandı mı? KYK burs sonuçları için gözler GSB'de

2024-2025 KYK burs sonuç tarihi 13 Ekim'de tamamlanan burs ve kredi başvurularının ardından gündem oldu. Başvuru sürecini geride bırakan üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak sonuç açıklamasını bekliyor. Değerlendirmelerin tamamlanması ardından KYK burs sonuçları online sistem üzerinden ilan edilecek. Peki, 2024-2025 KYK burs/kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi açıklandı mı? KYK burs sonuçları için gözler GSB'de - 1

Üniversitelerin burs başvurusunda öncelikli tercihi olan KYK'nın burs başvuru süreci geride kaldı. Binlerce öğrenciye eğitim hayatlarında maddi destek sağlayacak olan KYK bursları için başvurular 13 Ekim'de tamamlandı.

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KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi açıklandı mı? KYK burs sonuçları için gözler GSB'de - 2

KYK BURS SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları yine ekim ayında başlamış ve sonuçlar kasım ayında açıklanmıştı.

Buna göre; 2024-2025 KYK burs başvuru sonuçlarının bu yıl da kasım ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi açıklandı mı? KYK burs sonuçları için gözler GSB'de - 3

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATAR?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi açıklandı mı? KYK burs sonuçları için gözler GSB'de - 4

Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

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