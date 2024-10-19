KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi açıklandı mı? KYK burs sonuçları için gözler GSB'de
2024-2025 KYK burs sonuç tarihi 13 Ekim'de tamamlanan burs ve kredi başvurularının ardından gündem oldu. Başvuru sürecini geride bırakan üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak sonuç açıklamasını bekliyor. Değerlendirmelerin tamamlanması ardından KYK burs sonuçları online sistem üzerinden ilan edilecek. Peki, 2024-2025 KYK burs/kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Üniversitelerin burs başvurusunda öncelikli tercihi olan KYK'nın burs başvuru süreci geride kaldı. Binlerce öğrenciye eğitim hayatlarında maddi destek sağlayacak olan KYK bursları için başvurular 13 Ekim'de tamamlandı.