KYK burs başvuru takvimi merakla bekleniyor: KYK burs başvuruları ne zaman?

KYK BURSUNDA ÖNCELİKLİ ÖĞRENCİLER

• Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri



• Gazinin kendisi veya bekar çocukları



• Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engelli olduğu tespit edilenler



• Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi



• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar



• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar



• Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular



• Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler