KYK burs başvuru takvimi merakla bekleniyor: KYK burs başvuruları ne zaman?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) burs başvuru takvimi öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen burs ve kredi başvuruları, üniversite eğitimi süresince maddi destek almak isteyen öğrenciler için büyük önem taşıyor. Öğrenciler, açıklanacak resmi takvime göre başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Üniversite öğrencilerinin eğitim hayatlarını sürdürürken maddi destek sağlamak için en çok tercih ettiği seçeneklerin başında KYK (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü) burs başvuruları geliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen KYK burs ve kredi başvuruları, hem yeni kayıt yaptıran hem de ara sınıf öğrencileri tarafından büyük ilgi görüyor.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılı için KYK burs ve kredi başvuruları henüz açılmadı. Başvuruların, YKS ek tercih sonuçlarının duyurulmasının ardından başlaması öngörülüyor.2024-2025 yılı için yurt başvuruları 20-24 Ağustos tarihleri arasında alınmış, burs ve krediler için başvurular da 8-13 Ekim aralığında tamamlanmıştı. Bu tarihler dikkate alındığında KYK burs/kredi başvurularının ekim ayı başında alınması beklenenler arasında.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs başvurularının başlamasıyla birlikte öğrenciler, e-Devlet üzerinden gerekli adımları takip ederek işlemlerini tamamlayabiliyor. Başvurularda öncelik durumu; şehit ve gazi çocukları, engelli öğrenciler ve belirli sosyal kriterlere sahip olanlar için geçerli oluyor.

KYK BURSUNDA ÖNCELİKLİ ÖĞRENCİLER

• Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri

• Gazinin kendisi veya bekar çocukları

• Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engelli olduğu tespit edilenler

• Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi

• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar

• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar

• Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular

• Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler

