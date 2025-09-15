KYK burs başvuru tarihleri: GSB KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlıyor?

KYK burs ve kredi başvuru ekranı için güncel duyurular takip ediliyor. 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında üniversite kayıt hakkı elde eden öğrenciler, KYK bursundan yararlanmak istiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü bursundan faydalanabilmek adına başvurular e-devlet üzerinden alınıyor. Burs veya geri ödemeli krediler ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine veriliyor. Başvurular genellikle ekim ayı içinde alınır. Öğrenciler KYK burs başvuru tarihlerini bekliyor.

GSB KYK burs/kredi başvuruları, eğitim ve öğretim yılı başladıktan hemen sonra alınıyor. Başvurular e-devlet'ten yapıldıktan sonra taahhütname onayı verilmeli. Burs ve kredi almaya hak kazanan öğrenciler her ayın 6 ila 10'u arasında ödemelerini tahsil edebiliyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlar?

KYK BURS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ Mİ?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yükseköğretimde eğitim gören öğrencilere sunulan KYK burs/kredi imkanı için başvuru süreci şu ana kadar başlamış değil.

Burs başvuruları her sene ekim ayı başında başlıyor. 2024-2025 yılında KYK burs başvurusu 8–13 Ekim tarihleri arasında kabul edilmişti.

Başvuru yapan adaylar KYK tarafından duyurulan tarihlerde “taahhütname onayı” işlemini de gerçekleştirmeliler.

KYK BURS ÖDEME TAKVİMİ

İlk kez burs ve kredi alacakların ödemeleri müracaat edilen eğitim yılının ekim ayı itibarıyla başlar. İlk ödemeler de kasım ayı gibi toplu şekilde hesaplara geçmiş olur.

Burs/kredileri öğrencinin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödenir.

2025 KYK burs ücretleri:

Önlisans ve Lisans öğrencileri için 3.000 TL

Yüksek lisans öğrencileri için 6.000 TL

Doktora öğrencileri için 9.000 TL

