KYK burs başvuru tarihleri: GSB KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlıyor?
KYK burs ve kredi başvuru ekranı için güncel duyurular takip ediliyor. 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında üniversite kayıt hakkı elde eden öğrenciler, KYK bursundan yararlanmak istiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü bursundan faydalanabilmek adına başvurular e-devlet üzerinden alınıyor. Burs veya geri ödemeli krediler ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine veriliyor. Başvurular genellikle ekim ayı içinde alınır. Öğrenciler KYK burs başvuru tarihlerini bekliyor.
GSB KYK burs/kredi başvuruları, eğitim ve öğretim yılı başladıktan hemen sonra alınıyor. Başvurular e-devlet'ten yapıldıktan sonra taahhütname onayı verilmeli. Burs ve kredi almaya hak kazanan öğrenciler her ayın 6 ila 10'u arasında ödemelerini tahsil edebiliyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlar?