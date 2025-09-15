KYK burs başvuru tarihleri: GSB KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlıyor?

KYK BURS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ Mİ?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yükseköğretimde eğitim gören öğrencilere sunulan KYK burs/kredi imkanı için başvuru süreci şu ana kadar başlamış değil.



Burs başvuruları her sene ekim ayı başında başlıyor. 2024-2025 yılında KYK burs başvurusu 8–13 Ekim tarihleri arasında kabul edilmişti.



Başvuru yapan adaylar KYK tarafından duyurulan tarihlerde “taahhütname onayı” işlemini de gerçekleştirmeliler.