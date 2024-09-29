KYK burs başvurusu ne zaman başlar? KYK burs ve kredi başvuruları için gözler GSB'de
Üniversite öğrencilerine maddi destek sağlayan Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) 2024-2025 öğretim yılı burs başvuru tarihi merak ediliyor. Üniversite öğrencilerinin burs desteğinde öncelikli tercihi olan KYK, her yıl belirlenen tarihler arasında online başvuruşarı alıyor. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman başlar?
KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu) burs ve kredi başvuru tarihleri için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek açıklamada. Geçtiğimiz sene 12-19 Ekim tarihleri arasında alınan KYK burs başvurularının bu yılki tarihi için henüz bir açıklama yapılmadı. Bu yılki başvuruların da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Ekim ayı içinde yapılması bekleniyor.