KYK burs başvurusu ne zaman başlar? KYK burs ve kredi başvuruları için gözler GSB'de

Üniversite öğrencilerine maddi destek sağlayan Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) 2024-2025 öğretim yılı burs başvuru tarihi merak ediliyor. Üniversite öğrencilerinin burs desteğinde öncelikli tercihi olan KYK, her yıl belirlenen tarihler arasında online başvuruşarı alıyor. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman başlar?

KYK burs başvurusu ne zaman başlar? KYK burs ve kredi başvuruları için gözler GSB'de - 1

KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu) burs ve kredi başvuru tarihleri için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek açıklamada. Geçtiğimiz sene 12-19 Ekim tarihleri arasında alınan KYK burs başvurularının bu yılki tarihi için henüz bir açıklama yapılmadı. Bu yılki başvuruların da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Ekim ayı içinde yapılması bekleniyor.

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KYK burs başvurusu ne zaman başlar? KYK burs ve kredi başvuruları için gözler GSB'de - 2

KYK BURS BAŞVURUSU VE DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

KYK burs başvurusu ne zaman başlar? KYK burs ve kredi başvuruları için gözler GSB'de - 3

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda durumu mevzuata uygun öğrenciye burs, diğer tüm öğrencilere ise kredi verilmektedir.

KYK burs başvurusu ne zaman başlar? KYK burs ve kredi başvuruları için gözler GSB'de - 4

ÖĞRENCİLER HEM BURS HEM DE KREDİ AYNI ANDA ALABİLİR Mİ?

Mevzuata göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz.

BURS VERİLECEK KİŞİLER KİMLER?

• Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri

• Gazinin kendisi veya bekar çocukları

• Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engeli olduğu tespit edilenler

• Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi

• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar

• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar

• Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular

• Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler

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