KYK burs/kredi başvuru tarihleri 2025: GSB KYK bursu (öğrenim kredisi) ne kadar, kimler başvurabilir?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs/kredi başvurularında son durum, öğrencilerin gündeminde. 2025-2026 eğitim ve öğretim döneminde bir yükseköğrenim kurumunu kazanmış veya üniversitede ara sınıf olan öğrenciler KYK burs ve kredilerinden faydalanabilecek. KYK yurt başvuruları ardından gençler, burs ve krediler için başvuru ekranına odaklandı. Burs başvuruları e-devlet üzerinden alınıyor. 2025 KYK burs/kredi başvuru detayları...

KYK burs/kredi başvuru tarihleri 2025: GSB KYK bursu (öğrenim kredisi) ne kadar, kimler başvurabilir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK burs/kredileri lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine veriliyor. Burs ya da kredi ödemeleri her ay öğrencinin T.C. kimlik numarası son hanesine göre yapılıyor. Başvuru döneminde KYK burs veya kredisinden birini almaya hak kazanan öğrenci, e-devlet üzerinden taahhütname imzalaması yapmadığı takdirde ödemeden faydalanamaz. KYK bursu ne kadar?

KYK burs/kredi başvuru tarihleri 2025: GSB KYK bursu (öğrenim kredisi) ne kadar, kimler başvurabilir?

KYK BURS BAŞVURU TARİHLERİ 2025

GSB KYK burs başvuruları, yurt başvuru sürecinden farklı bir dönemde alınıyor. Burs ve krediler için başvuru detayları Bakanlık tarafından duyurulacak.

Ancak 2024-2025 yılı için yurt başvuruları 20-24 Ağustos tarihleri arasında alınmış, burs ve krediler için başvurular da 8-13 Ekim aralığında tamamlanmıştı. Bu tarihler dikkate alındığında KYK burs/kredi başvurularının ekim ayı başında alınması beklenenler arasında.

KYK burs/kredi başvurusu olumlu olan öğrenciler https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden burs/kredi onay işlemi ekranına ulaşarak “taahhütname onayı” vermeli. Onay işlemini gerçekleştirmeyen öğrenciler burs veya krediden faydalanamaz.

KYK burs/kredi başvuru tarihleri 2025: GSB KYK bursu (öğrenim kredisi) ne kadar, kimler başvurabilir?

KYK BURSU NE KADAR?

Son artışlarla beraber KYK bursu lisans için 3 bin TL, yüksek lisans için 6 bin TL ve doktora öğrencisi için de 9 bin TL yapılmıştı.

KYK burs/kredi başvuru tarihleri 2025: GSB KYK bursu (öğrenim kredisi) ne kadar, kimler başvurabilir?

BURS İÇİN ÖNCELİKLİ GRUP

• Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri,
• Gazinin kendisi veya bekar çocukları,
• Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engelli olduğu tespit edilenler,
• Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi,
• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar,
• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,
• Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular,
• Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler.

