KYK burs/kredi başvuru tarihleri 2025: GSB KYK bursu (öğrenim kredisi) ne kadar, kimler başvurabilir?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs/kredi başvurularında son durum, öğrencilerin gündeminde. 2025-2026 eğitim ve öğretim döneminde bir yükseköğrenim kurumunu kazanmış veya üniversitede ara sınıf olan öğrenciler KYK burs ve kredilerinden faydalanabilecek. KYK yurt başvuruları ardından gençler, burs ve krediler için başvuru ekranına odaklandı. Burs başvuruları e-devlet üzerinden alınıyor. 2025 KYK burs/kredi başvuru detayları...
Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK burs/kredileri lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine veriliyor. Burs ya da kredi ödemeleri her ay öğrencinin T.C. kimlik numarası son hanesine göre yapılıyor. Başvuru döneminde KYK burs veya kredisinden birini almaya hak kazanan öğrenci, e-devlet üzerinden taahhütname imzalaması yapmadığı takdirde ödemeden faydalanamaz. KYK bursu ne kadar?