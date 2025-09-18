KYK burs/kredi zammı 2025-2026: GSB KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK burs başvuruları için geri sayım başlarken öğrenciler başvuru tarihine ve burs zammına odaklandı. KYK burs başvuruları, yurt başvurularında olduğu gibi e-Devlet kapısı üzerinden alınacak. Üniversiteyi yeni kazanan veya ara sınıflarda eğitim gören öğrenciler de burs başvurusu yapabilecek. Üniversite eğitimi alan öğrenciler için KYK bursu son olarak 3 bin lira olarak belirlenmişti. KYK burs ve kredi başvuruları ayrı ayrı alınmıyor. Burs hakkı elde edemeyen öğrencilere, geri ödemeli kredi desteği sağlanıyor. Peki 2025 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, zamlanacak mı? İşte, KYK burs başvuru tarihleri için dikkat çeken tarih…

KYK burs/kredi zammı 2025-2026: GSB KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? - 1

KYK burs başvurularından sadece örgün eğitim öğrencileri yararlanabilmektedir. Açık öğretim, uzaktan eğitim öğrencileri burs/kredi alamaz. Milli sporcular, şehit/gazi çocuklar, sağlık raporu ile engelli olduğu belgeleyenler, lise ve dengi öğrenimlerini bakanlıklara bağlı yerleştirme yurtlarında alanlar, anne ve babası vefat edenler, üniversite sınavında ilk yüze giren öğrenciler, öncelikli olarak burslardan yararlanabiliyor. KYK burs değerlendirmesi yapılırken eğitim alınan şehir, öğrencinin ve ailesinin ekonomik durumu vb. birçok kriter dikkate alınıyor. Peki KYK burs başvuru tarihleri 2025 açıklandı mı? İşte, KYK burs başvuruları için detaylar…

EĞİTİM HABERLERİ

KYK burs/kredi zammı 2025-2026: GSB KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? - 2

KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI 2025 NE ZAMAN?

KYK yurt başvuru sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte gözler burs/kredi başvuru tarihlerine çevrilmişti. Özellikle eğitim, konaklama, ulaşım ve diğer ihtiyaçları için kredi veya burstan yararlanmak isteyen öğrenciler başvuru takvimini bekliyor.

Kredi ve Yurtlar Kurumu veya Gençlik ve Spor Bakanlığı henüz burs başvuru tarihlerini açıklamadı. Burs başvuruları daha önceki yıllarda genellikle ekim ayının ikinci haftası başlıyor. Bu yılda benzer şekilde başvuruların ekim ayının ilk veya ikinci haftası başlaması bekleniyor.

KYK burs/kredi zammı 2025-2026: GSB KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? - 3

KYK BURS VE KREDİ ZAMLANACAK MI?

2025 yılı içerisinde memur, emekli, asgari ücret ve diğer birçok sosyal ödemede artışa gidildi. Üniversite öğrencilerine sağlanan burs desteği her yıl artırılıyor. Bu yılda enflasyon başta olmak üzere diğer ekonomik veriler doğrultusunda öğrenci burs ve kredi ücretleri artırılacak.

KYK burs ve kredilerine gelecek zam genellikle Aralık ayı içerisinde belli oluyor. Son yapılan artışla birlikte burs/kredi ücreti lisans öğrencileri için 3 bin lira olarak belirlendi.

Burs ödemelerinin yüzde 30 zamlanması durumunda 3 bin 900 lira , yüzde 40 zamlanması durumunda 4 bin 200 ira ve yüzde 50 artması halinde ise 4 bin 500 liraya yükselecek.

KYK burs/kredi zammı 2025-2026: GSB KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? - 4

BURS VE KREDİ BAŞVURULARI AYRI AYRI MI YAPILACAK?

Kredi almak isteyen öğrencilerin ayrıca farklı bir ekranda başvuru yapmasına gerek bulunmuyor. Burs başvurusu yapan adaylar, otomatik olarak kredi başvurusu da yapmış oluyor. Öğrencinin ekonomik durumuna ilişkin veriler, diğer Bakanlıklardan alınan bilgilerle değerlendirilerek öğrencinin burs veya kredi almasına karar veriliyor. KYK burs başvuruları, açıklanacak takvim doğrultusunda e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

DAHA FAZLA GÖSTER