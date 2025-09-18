KYK burs/kredi zammı 2025-2026: GSB KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?
KYK burs başvuruları için geri sayım başlarken öğrenciler başvuru tarihine ve burs zammına odaklandı. KYK burs başvuruları, yurt başvurularında olduğu gibi e-Devlet kapısı üzerinden alınacak. Üniversiteyi yeni kazanan veya ara sınıflarda eğitim gören öğrenciler de burs başvurusu yapabilecek. Üniversite eğitimi alan öğrenciler için KYK bursu son olarak 3 bin lira olarak belirlenmişti. KYK burs ve kredi başvuruları ayrı ayrı alınmıyor. Burs hakkı elde edemeyen öğrencilere, geri ödemeli kredi desteği sağlanıyor. Peki 2025 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, zamlanacak mı? İşte, KYK burs başvuru tarihleri için dikkat çeken tarih…
KYK burs başvurularından sadece örgün eğitim öğrencileri yararlanabilmektedir. Açık öğretim, uzaktan eğitim öğrencileri burs/kredi alamaz. Milli sporcular, şehit/gazi çocuklar, sağlık raporu ile engelli olduğu belgeleyenler, lise ve dengi öğrenimlerini bakanlıklara bağlı yerleştirme yurtlarında alanlar, anne ve babası vefat edenler, üniversite sınavında ilk yüze giren öğrenciler, öncelikli olarak burslardan yararlanabiliyor. KYK burs değerlendirmesi yapılırken eğitim alınan şehir, öğrencinin ve ailesinin ekonomik durumu vb. birçok kriter dikkate alınıyor. Peki KYK burs başvuru tarihleri 2025 açıklandı mı? İşte, KYK burs başvuruları için detaylar…