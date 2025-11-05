KYK burs ödeme takvimi sonuç duyurusu ardından gündem oldu: 3 aylık toplu ödeme ne zaman yapılacak?
05.11.2025 11:15
Haber Merkezi
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025-2026 eğitim öğretim yılı GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuç duyurusu ardından kredi ve bursların ödeme takvimi gündem oldu. Peki, KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman yapılacak?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler bu kez ödeme takvimine çevrildi. Hak kazanan binlerce üniversite öğrencisine 3 aylık toplu burs ve kredi ödemesi yapılacak.
3 AYLIK TOPLU ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yönetilen süreç kapsamında, ilk kez burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrenciler için ilk ödemelerin toplu şekilde yapılması bekleniyor. Resmi takvim ise önümüzdeki günlerde duyurulacak.
ÖDEME TARİHLERİ T.C. KİMLİK NUMARASININ SON HANESİNE GÖRE DEĞİŞİYOR
Bakanlık açıklamasında, ilk kez burs veya kredi alacak öğrencilere, başvuru yaptıkları öğretim yılının başlangıcı olan Ekim ayından itibaren düzenli olarak ödeme yapılacağı belirtildi. Ödemeler, öğrencinin öğrenim süresi boyunca her ay hesaplara yatırılacak. Öğrencilerin kredi/burs ödemeleri, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında hesaplarına yatmaya devam edecek. Buna göre, T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olanlar her ayın 6'sında, 2 olanlar her ayın 7'sinde, 4 olanlar her ayın 8'inde, 6 olanlar her ayın 9'unda, 8 olanlar her ayın 10'unda kredi/burs ödemesini alacak.
TAHHÜTNAME ONAYININ YAPILMASI GEREKİYOR
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, burs veya kredi başvurusunda bulunup taahhütnamesini onaylayan üniversite öğrencileri ödemelerini almaya hak kazanacak.