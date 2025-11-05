KYK burs ödeme takvimi sonuç duyurusu ardından gündem oldu: 3 aylık toplu ödeme ne zaman yapılacak?

Bakanlık açıklamasında, ilk kez burs veya kredi alacak öğrencilere, başvuru yaptıkları öğretim yılının başlangıcı olan Ekim ayından itibaren düzenli olarak ödeme yapılacağı belirtildi. Ödemeler, öğrencinin öğrenim süresi boyunca her ay hesaplara yatırılacak. Öğrencilerin kredi/burs ödemeleri, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında hesaplarına yatmaya devam edecek. Buna göre, T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olanlar her ayın 6'sında, 2 olanlar her ayın 7'sinde, 4 olanlar her ayın 8'inde, 6 olanlar her ayın 9'unda, 8 olanlar her ayın 10'unda kredi/burs ödemesini alacak.