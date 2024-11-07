KYK burs ödeme tarihleri: İlk KYK bursu ne zaman yatacak? Üç aylık burs ödeme tarihleri belli oldu mu?
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 eğitim öğretim yılı KYK Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuç duyurusu ardından KYK burs ödeme tarihleri gündeme geldi. Burs alma hakkı kazanan öğrenciler,ilk ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, ilk KYK bursu ne zaman yatacak? Üç aylık burs ödeme tarihleri belli oldu mu?
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından, yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen burs ve öğrenim kredisini almaya hak kazanan öğrenciler açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından, yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen burs ve öğrenim kredisini almaya hak kazanan öğrenciler, en geç 8 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylayabilecek.