KYK burs ödeme tarihleri: İlk KYK bursu ne zaman yatacak? Üç aylık burs ödeme tarihleri belli oldu mu?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 eğitim öğretim yılı KYK Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuç duyurusu ardından KYK burs ödeme tarihleri gündeme geldi. Burs alma hakkı kazanan öğrenciler,ilk ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, ilk KYK bursu ne zaman yatacak? Üç aylık burs ödeme tarihleri belli oldu mu?

KYK burs ödeme tarihleri: İlk KYK bursu ne zaman yatacak? Üç aylık burs ödeme tarihleri belli oldu mu? - 1

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından, yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen burs ve öğrenim kredisini almaya hak kazanan öğrenciler açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından, yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen burs ve öğrenim kredisini almaya hak kazanan öğrenciler, en geç 8 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylayabilecek.

EĞİTİM HABERLERİ

KYK burs ödeme tarihleri: İlk KYK bursu ne zaman yatacak? Üç aylık burs ödeme tarihleri belli oldu mu? - 2

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır.

KYK burs ödeme tarihleri: İlk KYK bursu ne zaman yatacak? Üç aylık burs ödeme tarihleri belli oldu mu? - 3

Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır. Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredilerinin öğrencilerin hesaplarına aralık ayı itibarıyla yatırılması bekleniyor.

KYK burs ödeme tarihleri: İlk KYK bursu ne zaman yatacak? Üç aylık burs ödeme tarihleri belli oldu mu? - 4

KYK BURS ÖDEMESİ NASIL ALINIR?

Taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecektir. KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç’inizi teslim alabileceğiniz tarihleri ve Şubeyi/Teslim Noktasını T.C. kimlik numaranız ile https://kyksorgu.ziraatbank.com.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

KYK burs ödeme tarihleri: İlk KYK bursu ne zaman yatacak? Üç aylık burs ödeme tarihleri belli oldu mu? - 5

Kullanılabilir statüde Bankkart Genç’iniz varsa KYK hesabınız bu karta tanımlanacaktır.

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