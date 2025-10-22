GSB KYK burs sonuçları sorgulama ekranı 2025-2026 | e-Devlet KYK burs sonuçları son dakika açıklandı mı?
KYK burs sonuçları sorgulama ekranı e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sonuç ekranına giriş yapabilecek. KYK burs başvuruları 13-17 Ekim tarihleri arasında alındı. Burslar değerlendirilirken öğrencinin ve ailesinin ekonomik durumu, eğitim alınan şehir ve diğer birçok durum dikkate alınacak. Adaylar, “KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları açıklandı” duyurusunun ardından T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sonuç sorgulama ekranına yönlendirilecek. “Burs alabilirsiniz” ifadesiyle karşılaşanlar geri ödemesiz burslardan yararlanabilecek. Peki KYK burs sonuçları 2025-2026 açıklandı mı? İşte, KYK burs sonuçları sorgulama ekranı kygm.gsb.gov.tr ekranı…
KYK burs sonuçları sorgulama ekranı için gözler e-Devlet’e çevrildi. Eğitim başta olmak üzere ulaşım, konaklama ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak isteyen öğrenciler burs sonuçlarına odaklandı. KYK burs sonuçları ilan edildikten sonra öğrencilerin burs ödemeleri geriye dönük toplu olarak gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıl yapılan artışla birlikte üniversite öğrencilerine ödenen burs ücreti 3 bin lira olarak belirlenmişti. Burs ücretinin bu yıl zamlanarak 4 bin lira seviyesini geçmesi bekleniyor. KYK burs değerlendirmesi yapılırken diğer devlet kurumlarından alınan bilgilerle öğrencinin başvuru sırasında verdiği bilgiler dikkate alınacak. KYK burs sonuçları adaylara basılı veya mail yoluyla iletilmeyecek. İnternet üzerinden ilan edilen sonuçlar tebliğ hükmünde olacak. İşte, KYK burs sonuçları görüntüleme sayfası…