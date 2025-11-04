KYK burs sonuçları 2025-2026: GSB e-Devlet KYK burs sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

KYK burs başvuruları 13-17 Ekim tarihleri arasında tamamlandı. Üniversitelerin açılmasıyla birlikte ulaşım, eğitim, konaklama ihtiyaçlarını karşılamak isteyen adaylar burs/kredi sonuçlarına odaklandı.” KYK burs sonuçları açıklandı” duyurusu gsb.gov.tr adresinden geldikten sonra adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte sonuç sorgulama ekranına ulaşabilecek. Peki KYK burs sonuçları 2025-2026 açıklandı mı? İşte, KYK burs sonucu sorgulama ekranı…

KYK burs başvuruları değerlendirilirken farklı devlet kurumlarından alınan bilgiler karşılaştırılıyor. Öğrencinin eğitim aldığı şehir, ailesinin ekonomik durumu vb. birçok kritere dikkat edilerek burs hakkı sağlanıyor. Burs hakkı elde edemeyen öğrencilere ise geri ödemeli kredi desteği sağlanıyor. Bu yıl öğrenciler için sağlanan burs miktarı 3 bin lira olurken her yıl bu ücret yeniden belirleniyor.

KYK burs sonuçları ilan edildikten sonra ödemeler, Ekim ayından geriye dönük olarak toplu şekilde yapılacak. KYK burs başvuru sonuçları için gözler e-Devlet ekranına çevrildi. Sonuç ekranında “ Burs alabilirsiniz” ifadesiyle karşılaşan adaylar, karşılıksız burs desteğinden yararlanabilecek.

Öğrenciye bir yılda toplam 12 burs ödemesi yapılıyor. Üniversitelerin kapalı olduğu aylarda da burs yatırılıyor. Peki KYK burs sonuçları 2025-2026 ne zaman açıklanacak? İşte, KYK burs sonuçları için kritik tarih…

KYK BURS SONUÇLARI 2025 İÇİN KRİTİK TARİH

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu işbirliğiyle öğrencilere sağlanan bursun değerlendirme işlemleri devam ediyor.

KYK burs başvuru sonuçlarının 2025-2026 eğitim yılında en geç Kasım ayının ikinci haftasına kadar açıklanması bekleniyor.

“KYK burs başvuru sonuçları açıklandı” duyurusu geldikten sonra adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte e-Devlet üzerinden sorgulama ekranına ulaşabilecek.

Sonuç duyurusu ise Gençlik ve Spor Bakanlığının resmi internet sayfası olan gsb.gov.tr adresinden paylaşılacak.

KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI (açıklandığında aktif olacak)

“Burs alabilirsiniz” ifadesiyle karşılaşan adaylar geri ödemesiz burs alabilecek. “Öğrenim kredisi alabilirsiniz” sonucuyla karşılaşan adaylar ise geri ödemeli olarak kredi alacak.

BURS ÖDEMELERİ YENİ YILDA ZAMLANACAK

Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilere verilen burs desteği her yıl yeniden belirleniyor. Mevcut olarak ön lisans ve lisans öğrencilerine aylık 3 bin lira ödeme yapılıyor.

Burs ödemeleri, üniversitelerin kapalı olduğu tarihlerde de yatırılırken bir eğitim yılında toplam 12 ay boyunca ödeniyor. 2026 yılında geçerli olacak burs ücretinin Aralık ayında açıklanması bekleniyor.

KYK BURSU HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

Başarısız olma

Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama

Öğretim kurumunun kapatılması

Bakanlığımız yurtlarından “yurttan çıkarma cezası” alma

Öğrencinin kesin hükümle mahkûm olması

Öncelikli öğrenciler hariç, öğrencinin yurt içinde yükseköğrenim görmekteyken yurt dışında bir yükseköğretim programına kaydolması

Hesaba aktarılan bursun altı ay içerisinde çekilmemesi

Öğrencinin gerçeğe aykırı bilgi ve belge sunması

Vatandaşlıktan çıkma/çıkarılma

