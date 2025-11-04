KYK burs sonuçları 2025-2026: GSB e-Devlet KYK burs sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

KYK burs başvuruları değerlendirilirken farklı devlet kurumlarından alınan bilgiler karşılaştırılıyor. Öğrencinin eğitim aldığı şehir, ailesinin ekonomik durumu vb. birçok kritere dikkat edilerek burs hakkı sağlanıyor. Burs hakkı elde edemeyen öğrencilere ise geri ödemeli kredi desteği sağlanıyor. Bu yıl öğrenciler için sağlanan burs miktarı 3 bin lira olurken her yıl bu ücret yeniden belirleniyor.



KYK burs sonuçları ilan edildikten sonra ödemeler, Ekim ayından geriye dönük olarak toplu şekilde yapılacak. KYK burs başvuru sonuçları için gözler e-Devlet ekranına çevrildi. Sonuç ekranında “ Burs alabilirsiniz” ifadesiyle karşılaşan adaylar, karşılıksız burs desteğinden yararlanabilecek.



Öğrenciye bir yılda toplam 12 burs ödemesi yapılıyor. Üniversitelerin kapalı olduğu aylarda da burs yatırılıyor. Peki KYK burs sonuçları 2025-2026 ne zaman açıklanacak? İşte, KYK burs sonuçları için kritik tarih…