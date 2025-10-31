KYK burs sonuçları 2025 sorgulama bilgisi: GSB KYK burs ve kredi sonuçları son dakika erişime açıldı mı?
KYK burs/kredi sonuçları için nefesler tutuldu. KYK burs sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılıyor. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sonuçları sorgulayabilecek. Burs hakkı elde eden öğrenciler, taahhütname onayı yaptıktan sonra burslardan yararlanabilecek. Geri ödemeli kredi almak istemeyen adaylar ise onay yapmadığı durumda kredi hakkından vazgeçecek. KYK burs başvuruları 17 Ekim’de tamamlanırken gözler burs sonuçlarına çevrildi. Peki KYK burs sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? İşte, e-Devlet KYK burs sonuçları görüntüleme ekranı…
KYK burs sonuçları değerlendirilirken öğrencinin ve ailesinin ekonomik durumu, üniversite okunan şehir ve eğitim durumu dikkate alınıyor. Burs başvuru sonuçları erişime açıldıktan sonra adaylara geriye dönük olarak ödemeler gerçekleştirilecek.
2024-2025 eğitim öğretim yılında ön lisans ve lisans öğrencileri için burs tutarı 3 bin lira olarak belirlenmişti.KYK sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. e-Devlet üzerinden ilan edilen sonuçları tebliğ hükmünde olacak.
Burs sonuçlarına göre “Kredi alabilirsiniz” ifadesiyle karşılaşan öğrenciler, geri ödemeli olarak öğrenim kredisi alabilecek. Peki KYK burs sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, KYK burs sonucu sorgulama ekranı…