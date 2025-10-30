KYK burs sonuçları 2025 sorgulama ekranı turkiye.gov.tr | KYK burs/kredi sonuçları açıklandı mı?

KYK burs sonuçları değerlendirilirken öğrencinin ve ailesinin ekonomik durumu, üniversite okunan şehir ve eğitim durumu dikkate alınıyor. Burs başvuru sonuçları erişime açıldıktan sonra adaylara geriye dönük olarak ödemeler gerçekleştirilecek.



2024-2025 eğitim öğretim yılında ön lisans ve lisans öğrencileri için burs tutarı 3 bin lira olarak belirlenmişti.KYK sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. e-Devlet üzerinden ilan edilen sonuçları tebliğ hükmünde olacak.



Burs sonuçlarına göre “Kredi alabilirsiniz” ifadesiyle karşılaşan öğrenciler, geri ödemeli olarak öğrenim kredisi alabilecek. Peki KYK burs sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, KYK burs sonucu sorgulama ekranı…