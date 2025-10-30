KYK burs sonuçları 2025 sorgulama ekranı turkiye.gov.tr | KYK burs/kredi sonuçları açıklandı mı?

KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları için gözler e-Devlet’e çevrildi. KYK burs hakkı elde eden öğrenciler, taahhütname onayı yaptıktan sonra ödemelerini Ekim ayından geriye dönük olarak alabilecek. Pereki KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ön görülen tarih...

KYK burs sonuçları değerlendirilirken öğrencinin ve ailesinin ekonomik durumu, üniversite okunan şehir ve eğitim durumu dikkate alınıyor. Burs başvuru sonuçları erişime açıldıktan sonra adaylara geriye dönük olarak ödemeler gerçekleştirilecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılında ön lisans ve lisans öğrencileri için burs tutarı 3 bin lira olarak belirlenmişti.KYK sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. e-Devlet üzerinden ilan edilen sonuçları tebliğ hükmünde olacak.

Burs sonuçlarına göre “Kredi alabilirsiniz” ifadesiyle karşılaşan öğrenciler, geri ödemeli olarak öğrenim kredisi alabilecek. Peki KYK burs sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, KYK burs sonucu sorgulama ekranı…

KYK BURS SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

KYK burs sonuçları, e-Devlet üzerinden duyurulacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte sonuç sorgulama ekranına ulaşabilecek.

KYK sonuçlarının ilan edileceği tarihe ilişkin bir bilgilendirme yapılmadı. Burs başvuru sonuçlarının en geç Kasım ayının ikinci haftasına kadar paylaşılması bekleniyor.

BURS ÖDEMELERİ GERİYE DÖNÜK OLARAK YAPILACAK

İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayının da ödemesini kapsamak üzere normal öğrenim süresince burs/kredi ödenmektedir. Burs/krediler, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödenmektedir.

BAŞARISIZ ÖĞRENCİNİN BURSU KESİLEBİLECEK

Burs ödemeleri başarılı öğrenciler için devam ederken not ortalaması şartını tutturayaman öğrencilerin bursu krediye dönebilecek. İşte, burs ödemesinin kesilebileceği durumlar;

Başarısız olma

Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma
Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama

Öğretim kurumunun kapatılması

Bakanlığımız yurtlarından “yurttan çıkarma cezası” alma

Öğrencinin kesin hükümle mahkûm olması

Öncelikli öğrenciler hariç, öğrencinin yurt içinde yükseköğrenim görmekteyken yurt dışında bir yükseköğretim programına kaydolması

Hesaba aktarılan bursun altı ay içerisinde çekilmemesi

Öğrencinin gerçeğe aykırı bilgi ve belge sunması
Vatandaşlıktan çıkma/çıkarılma

