KYK burs sonuçları e-Devlet sorgulama ekranı 2025-2026: KYK burs (kredi) sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır?

Üniversite öğrencileri KYK burs sonuçları için nefeslerini tuttu. Ulaşım, eğitim, konaklama ve diğer giderleri için üniversite burslarından yararlanmak isteyen öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 13-17 Ekim 2025 tarihlerinde burs başvurularını yaptı. Burs başvurusu yapan öğrenciler, otomatik olarak kredi müracaatında da bulundu. KYK burs değerlendirme işlemleri öğrencinin eğitim durumu, ekonomik durumu ve diğer birçok kriter dikkate alınarak yapılıyor. KYK burs sonuçları sorgulama ekranı e-Devlet üzerinden erişime açılacak. “Burs Alabilirsiniz” ifadesiyle karşılaşan öğrenciler geri ödemesiz eğitim desteğinden yararlanabilecek. Peki 2025-2026 KYK burs sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte, KYK burs ve kredi sonuç sorgulama ekranı

KYK burs sonuçları sorgulama ekranı için gözler e-Devlet’e çevrildi. Eğitim başta olmak üzere ulaşım, konaklama ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak isteyen öğrenciler burs sonuçlarına odaklandı. KYK burs sonuçları ilan edildikten sonra öğrencilerin burs ödemeleri geriye dönük toplu olarak gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıl yapılan artışla birlikte üniversite öğrencilerine ödenen burs ücreti 3 bin lira olarak belirlenmişti. Burs ücretinin bu yıl zamlanarak 4 bin lira seviyesini geçmesi bekleniyor. KYK burs değerlendirmesi yapılırken diğer devlet kurumlarından alınan bilgilerle öğrencinin başvuru sırasında verdiği bilgiler dikkate alınacak. KYK burs sonuçları adaylara basılı veya mail yoluyla iletilmeyecek. İnternet üzerinden ilan edilen sonuçlar tebliğ hükmünde olacak. İşte, KYK burs sonuçları görüntüleme sayfası…

KYK BURS SONUÇLARI 2025-2026 AÇIKLANDI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı burs başvuru değerlendirme işlemleri 17 Ekim itibariyle başladı. Başvuruların tamamlanmasının üzerinden 5 (beş) gün geçerken henüz burs ve öğrenim kredisi sonuçları erişime açılmadı.

Geçtiğimiz yıl başvurular 19 Ekim’de tamamlanmış ve sonuçlar 5 Kasım’da duyurulmuştu. Bu yıl en geç Kasım ayının ilk haftasına kadar sonuçların paylaşılması bekleniyor.

KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

KYK burs sonucu sorgulama ekranına e-Devlet üzerinden giriş yapılacak. Adaylara sonuçlar basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek. İnternet üzerinden ilan edilen sonuçlar tebliğ hükmünde olacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı resmi internet sitesi kygm.gsb.gov.tr adresinden ve sosyal medya hesabından “KYK burs sonuçları açıklandı” duyurusu geldikten sonra adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilecek.

“Burs alabilirsiniz” sonucuyla karşılaşan adaylar karşılıksız olarak burstan yararlanabilecek. “Kredi alabilirsiniz” sonucuyla karşılaşan öğrenciler ise geri ödemeli öğrenim kredisi alabilirler.

BURS VE KREDİ NEYE GÖRE DEĞERLENDİRİLİYOR?

Burs/kredi başvuruları öğrencilerin ekonomi, sosyal ve başarı durumları dikkate alınarak değerlendiriliyor. Öğrencilerin başvuru formunda beyan ettikleri bilgilerin doğruluğu birçok farklı kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla değerlendiriliyor. Değerlendirme sonucunda mevzuata uygun öğrencilere burs veya öğrenim kredisi veriliyor. 

YENİ YILDA ZAMLANACAK

Kredi ve Yurtlar Kurumu, Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle öğrencilere verilen burs miktarı her yıl yeniden belirleniyor. Mevcut olarak ön lisans ve lisans öğrencilerine aylık 3 bin lira ödeme yapılıyor. Burs ödemeleri, üniversitelerin kapalı olduğu tarihlerde de yatırılırken bir eğitim yılında toplam 12 ay boyunca ödeniyor. 2026 yılında geçerli olacak burs ücretinin Aralık ayında açıklanması bekleniyor.

