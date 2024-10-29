KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler KYK burs/kredi başvuru sonuç ekranında

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) kredi ve burs başvuru sonuçları için bekleyiş devam ediyor. KYK öğrenim kredisi ve burs başvurularında verilen sürenin sona ermesinin ardından, gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. KYK burs sonuçları için değerlendirme sürecinin ardından sonuçlar online sistem üzerinden sorgulanabilecek. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, burs başvuru sonuç tarihi belli oldu mu?

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler KYK burs/kredi başvuru sonuç ekranında - 1

KYK burs başvuru sonuçlarında geri sayım başladı. Öğrenim kredisi ve burs başvurusunda bulunan üniversite öğrencileri burs sonuçları için gözünü, Gençlik ve Spor Bakanlığı açıklamasına çevirdi.

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KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler KYK burs/kredi başvuru sonuç ekranında - 2

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KYK burs başvuru sonuçları geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları yine ekim ayında başlamış ve sonuçlar kasım ayında açıklanmıştı. Bu yıl başvurular 8-13 Ekim tarihleri arasında tamamlandı.


KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler KYK burs/kredi başvuru sonuç ekranında - 3

2024 KYK burs sonuçlarının bu yıl da kasım ayında açıklanması bekleniyor.

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler KYK burs/kredi başvuru sonuç ekranında - 4

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIR?

KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor. Bu seneki burs başvuruları tamamlandıktan ve sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak. KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler KYK burs/kredi başvuru sonuç ekranında - 5

TAAHHÜTNAME ONAYI NEDİR?

Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin belirlenen tarihe kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.

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