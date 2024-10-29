KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler KYK burs/kredi başvuru sonuç ekranında
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) kredi ve burs başvuru sonuçları için bekleyiş devam ediyor. KYK öğrenim kredisi ve burs başvurularında verilen sürenin sona ermesinin ardından, gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. KYK burs sonuçları için değerlendirme sürecinin ardından sonuçlar online sistem üzerinden sorgulanabilecek. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, burs başvuru sonuç tarihi belli oldu mu?
KYK burs başvuru sonuçlarında geri sayım başladı. Öğrenim kredisi ve burs başvurusunda bulunan üniversite öğrencileri burs sonuçları için gözünü, Gençlik ve Spor Bakanlığı açıklamasına çevirdi.