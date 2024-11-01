KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK 2024 burs/kredi başvuru sonuçlarında son durum

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda durumu mevzuata uygun öğrenciye burs, diğer tüm öğrencilere ise kredi verilmektedir.