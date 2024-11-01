KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK 2024 burs/kredi başvuru sonuçlarında son durum
KYK 2024 burs/kredi başvuru sonuçlarında son durum merak ediliyor. Üniversite eğitimleri döneminde KYK burs desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler, değerlendirilmelerinde tamamlanmasını bekliyor. Sürecin tamamlanması ardından KYK burs/kredi sonuçları online olarak ilan edilecek. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) tarafından burs/kredi ödeniyor. Bu yıl başvurular 8-13 Ekim tarihleri arasında tamamlandı.