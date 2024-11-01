KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK 2024 burs/kredi başvuru sonuçlarında son durum

KYK 2024 burs/kredi başvuru sonuçlarında son durum merak ediliyor. Üniversite eğitimleri döneminde KYK burs desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler, değerlendirilmelerinde tamamlanmasını bekliyor. Sürecin tamamlanması ardından KYK burs/kredi sonuçları online olarak ilan edilecek. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK 2024 burs/kredi başvuru sonuçlarında son durum - 1

Yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) tarafından burs/kredi ödeniyor. Bu yıl başvurular 8-13 Ekim tarihleri arasında tamamlandı.

EĞİTİM HABERLERİ

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK 2024 burs/kredi başvuru sonuçlarında son durum - 2

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KYK burs başvuru sonuçları geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları yine ekim ayında başlamış ve sonuçlar kasım ayında açıklanmıştı.

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK 2024 burs/kredi başvuru sonuçlarında son durum - 3

KYK BURS SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler, sonuçları resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) öğrenebilecek.

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK 2024 burs/kredi başvuru sonuçlarında son durum - 4

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda durumu mevzuata uygun öğrenciye burs, diğer tüm öğrencilere ise kredi verilmektedir.

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK 2024 burs/kredi başvuru sonuçlarında son durum - 5

BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIR?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

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