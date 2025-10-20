KYK burs sonuçları sorgulama ekranı e-Devlet | 2025-2026 KYK burs sonuçları son dakika açıklandı mı?

KYK burs sonucu sorgulama ekranı için gözler e-Devlet’e çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler için 3 bin lira burs desteği sağlıyor. Burs başvuru işlemleri 17 Ekim’de tamamlandı. Başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte değerlendirme aşamasına geçildi. KYK burs başvuru değerlendirme işlemleri öğrencinin ve ailesinin ekonomik durumu, eğitim alınan ve yaşanan şehir ve diğer birçok kritere göre değerlendiriliyor. “Burs alabilirsiniz” ifadesiyle karşılaşan adaylar, geri ödemesiz burs desteğinden faydalanabilecek. Peki KYK burs sonuçları 2025-2026 açıklandı mı? İşte, KYK burs başvuru sonucu sorgulama ekranı…

KYK burs sonuçları sorgulama ekranı e-Devlet | 2025-2026 KYK burs sonuçları son dakika açıklandı mı?

KYK burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Ön lisans, lisans ve doktora öğrencileri burslardan yararlanabilecek. 2 ve 4 yıllık üniversite eğitimi alan öğrencilere 3 bin lira burs desteği sağlanıyor. Bu miktar her yıl sonunda enflasyon vb. hesaplamalara göre yeniden belirleniyor. KYK burs başvurusu yapan adaylar, otomatik olarak kredi başvurusunda da bulunuyor. Burs almaya hak kazanamayan adaylar, geri ödemeli kredi imkanından yararlanabilir. Burs sonuçları ekranında “ Kredi alabilirsiniz” sonucuyla karşılaşan adaylar geri ödemeli destekten yararlanabilecek. Peki KYK e-Devlet burs sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, KYK burs sonuçlarında son durum…

KYK burs sonuçları sorgulama ekranı e-Devlet | 2025-2026 KYK burs sonuçları son dakika açıklandı mı? - 2

KYK BURS SONUÇLARI 2025-26 AÇIKLANDI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK burs başvuru sonuçları henüz erişime açılmadı. Başvuru işlemleri 17 Ekim’de tamamlanırken değerlendirme işlemleri başladı.

Geçtiğimiz yıl başvurular 13 Ekim’de tamamlanmış ve sonuçlar 5 Kasım’da paylaşılmıştı. Bu yıl da benzer şekilde sonuçların Kasım ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.

KYK burs sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sorgulama ekranına gidebilecek.

“Burs alabilirsiniz” ifadesiyle karşılaşan adaylar eğitim desteğinden yararlanabilecek. “Kredi alabilirsiniz” ifadesiyle karşılanlar ise geri ödemeli olarak kredi alabilecek. Kredi ödemeleri mezun olunan tarihten itibaren 2 yıl sonra başlıyor.

Burs başvurusu yapan her aday kredi için de müracaat edebiliyor. Eğer adaylar kredi almak istemiyorlarsa taahhütname onayı yapmayarak kredi hakkından vazgeçebilirler.

KYK burs sonuçları sorgulama ekranı e-Devlet | 2025-2026 KYK burs sonuçları son dakika açıklandı mı? - 3

KİMLERE ÖNCELİKLİ BURS VERİLECEK?


Şehit çocukları yoksa bekar kardeşleri, gazinin kendisi veya bekar çocukları, sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilenler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi eğitimini tamamlayarak, lise eğitimlerini Darüşşafaka Lisesi’nde alanlar, bakanlık tarafından belirlenen şartları taşıyan milli sporcular ve alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenlere öncelikli burs desteği sağlanıyor.

KYK burs sonuçları sorgulama ekranı e-Devlet | 2025-2026 KYK burs sonuçları son dakika açıklandı mı? - 4

BURS ÖDEMELERİ ZAMLANACAK

Kredi ve burs ücretleri her yıl yeniden belirleniyor. Ön lisans ve lisans öğrencileri için mevcut burs ücreti 3 bin lira olarak belirlendi. Aralık ayında zam oranının belli olması öngörülüyor. KYK burs ödemeleri üniversitelerin tatil olduğu dönemlerde de hesaplara yatmaya devam ediyor. 1 yılda öğrenci hesaplarına toplam 12 ay boyunca burs yatıyor. Burs ödemesinin geri ödemeli krediye dönüşmemesi için öğrencilerin başarı şartlarını sağlaması gerekiyor. 

