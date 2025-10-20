KYK burs sonuçları sorgulama ekranı e-Devlet | 2025-2026 KYK burs sonuçları son dakika açıklandı mı?
KYK burs sonucu sorgulama ekranı için gözler e-Devlet’e çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler için 3 bin lira burs desteği sağlıyor. Burs başvuru işlemleri 17 Ekim’de tamamlandı. Başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte değerlendirme aşamasına geçildi. KYK burs başvuru değerlendirme işlemleri öğrencinin ve ailesinin ekonomik durumu, eğitim alınan ve yaşanan şehir ve diğer birçok kritere göre değerlendiriliyor. “Burs alabilirsiniz” ifadesiyle karşılaşan adaylar, geri ödemesiz burs desteğinden faydalanabilecek. Peki KYK burs sonuçları 2025-2026 açıklandı mı? İşte, KYK burs başvuru sonucu sorgulama ekranı…
KYK burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Ön lisans, lisans ve doktora öğrencileri burslardan yararlanabilecek. 2 ve 4 yıllık üniversite eğitimi alan öğrencilere 3 bin lira burs desteği sağlanıyor. Bu miktar her yıl sonunda enflasyon vb. hesaplamalara göre yeniden belirleniyor. KYK burs başvurusu yapan adaylar, otomatik olarak kredi başvurusunda da bulunuyor. Burs almaya hak kazanamayan adaylar, geri ödemeli kredi imkanından yararlanabilir. Burs sonuçları ekranında “ Kredi alabilirsiniz” sonucuyla karşılaşan adaylar geri ödemeli destekten yararlanabilecek. Peki KYK e-Devlet burs sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, KYK burs sonuçlarında son durum…