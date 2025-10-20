KYK burs sonuçları sorgulama ekranı e-Devlet | 2025-2026 KYK burs sonuçları son dakika açıklandı mı?

KYK BURS SONUÇLARI 2025-26 AÇIKLANDI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK burs başvuru sonuçları henüz erişime açılmadı. Başvuru işlemleri 17 Ekim’de tamamlanırken değerlendirme işlemleri başladı.



Geçtiğimiz yıl başvurular 13 Ekim’de tamamlanmış ve sonuçlar 5 Kasım’da paylaşılmıştı. Bu yıl da benzer şekilde sonuçların Kasım ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.



KYK burs sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sorgulama ekranına gidebilecek.



“Burs alabilirsiniz” ifadesiyle karşılaşan adaylar eğitim desteğinden yararlanabilecek. “Kredi alabilirsiniz” ifadesiyle karşılanlar ise geri ödemeli olarak kredi alabilecek. Kredi ödemeleri mezun olunan tarihten itibaren 2 yıl sonra başlıyor.



Burs başvurusu yapan her aday kredi için de müracaat edebiliyor. Eğer adaylar kredi almak istemiyorlarsa taahhütname onayı yapmayarak kredi hakkından vazgeçebilirler.