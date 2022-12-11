KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler GSB sonuç duyurusunda

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) başvuruları için verilen süre 17 Kasım 2022 tarihinde doldu. KYK burs ve kredi sonuçları https://sonuc.kyk.gov.tr/ adresinden ve e-Devlet kapısı üzerinden ilan edilecek. Peki, KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler GSB sonuç duyurusunda - 1

KYK kredi ve burs başvuru sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenim kredisi ve burs başvurularında verilen sürenin dolması ardından, gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler GSB sonuç duyurusunda - 2

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Geçtiğimiz sene KYK burs başvuruları 10 Kasım’da sona ermiş, sonuçlar ise 15 Aralık 2021 tarihinde ilan edilmişti.
Bu yıl 17 Kasım tarihinde sona eren burs başvurularının aralık ayının üçüncü haftasında sonuçlandırılması bekleniyor.

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler GSB sonuç duyurusunda - 3

KYK ÖDEMELERİ NASIL YAPILIR?

KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor.

Bu seneki burs başvuru sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak. KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler GSB sonuç duyurusunda - 4

KYK burs kimlere verilir?

KYK burs ve kredi imkanından şu kişiler faydalanabilir:

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör millî sporcu olan öğrenciler

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