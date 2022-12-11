KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler GSB sonuç duyurusunda

KYK burs kimlere verilir?

KYK burs ve kredi imkanından şu kişiler faydalanabilir:



Ön lisans öğrencileri,



Lisans öğrencileri



İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,



Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,



ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,



Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör millî sporcu olan öğrenciler