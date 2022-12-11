KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler GSB sonuç duyurusunda

KYK kredi ve burs başvuru sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenim kredisi ve burs başvurularında verilen sürenin dolması ardından, gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.
Geçtiğimiz sene KYK burs başvuruları 10 Kasım’da sona ermiş, sonuçlar ise 15 Aralık 2021 tarihinde ilan edilmişti.
Bu yıl 17 Kasım tarihinde sona eren burs başvurularının aralık ayının üçüncü haftasında sonuçlandırılması bekleniyor.
KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor.
Bu seneki burs başvuru sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak. KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.
KYK burs ve kredi imkanından şu kişiler faydalanabilir:
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör millî sporcu olan öğrenciler