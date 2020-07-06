KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman başlayacak?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu burs ve kredi ödemeleriyle ilgili açıklamada bulundu. KYK burs ve kredi ödemeleri 6 ile 10 Temmuz tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre yapılacak.

Abone ol Paylaş







ntv.com.tr 06.07.2020 - 09:59

Üniversite öğrencilerinin yakından ilgilendiği Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredileriyle ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan açıklama geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, temmuz ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu.



Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, burs ve kredilerin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 6 ile 10 Temmuz tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.

KREDİLER BURSA DÖNÜŞÜR MÜ? KYK kredi ve burs başvurusunda kredi almaya hak kazanan öğrencilerin ödemeleri kredi kapsamından çıkartılıp bursa dönüştürülebiliyor. Öğrenim süresinde kredi almaya hak kazanan öğrenciler KYK tarafından belirlenen ‘öncelikli burs verilecek öğrenciler’ kapsamına girerse dilekçeyle kredilerini bursa dönüştürebilir.

KYK'DAN ALDIĞIM BURS KESİLİR Mİ? Burs almaya hak kazanan öğrencilerden eğitim hayatı boyunca başarılı olma şartı beklenmektedir. Burs alan öğrencilerin genel not ortalamalarının 4.00 üzerinden 2.00'nin altına 100 üzerinden ise 53.33'ün altına düşmemesi gerekmektedir. Öğrenciler bu şartı sağlamayadıklarında bursları krediye dönüşür.



Krediye dönüşen burslar başarı şartının tekrar sağlanması durumunda yeniden bursa çevrilmez. Dil hazırlık sınıfındaki öğrenciler için ise başarı şartı hazırlık eğitimini aksatmadan bir üst sınıfa geçmek olarak belirlenmiştir.

Ayrıca; Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarma cezası alınması,

Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

KYK'DAN ALINAN KREDİ KESİLİR Mİ? KYK tarafından verilen kredilerde başarı şartı aranmamakta. Ancak;

başarısız olma,

Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alma,

Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

Paylaş





